El fuerte discurso feminista de Silvia Süller que indignó a Esther Goris en los años 90

Ourrió en los años de 1990, pero este jueves se hizo viral en las redes. Invitada al ciclo Memoria, que conducía Chiche Gelblung en Canal 9, Silvia Süller sorprendió a sus entrevistadoras —un grupo de mujeres entre las que se encontraba la actriz Esther Goris— señalando situaciones en las que quedaba en evidencia en machismo.

“La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura, como un trapo viejo”, se la escucha decir, mientras sus entrevistadoras comienzan a los gritos para rebatir su discurso.

Luego de que Gelblung exigiera silencio, se escucha a Goris, vestida con tonos neutros y con uno de sus característicos sombreros, esgrimir un discurso que hoy quizá le valdría una “cancelación”: “¡Cómo le responden a los hombres, después de que nos han mantenido durante milenios! Han inventado drogas para sanar nuestras enfermedades. Han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora”.

Tras segundos de griterío, Süller, que solo se limitaba a hacer gestos, lanzó la frase: “Las quiero ver a ustedes dentro de 15 años”. Entonces, tomó la palabra una de las mujeres que jugaban el rol de periodistas, la modelo Marina Bergés, e indicó: “Si vos decís que te sentiste pisoteada y todo eso... ¿Por qué te dejaste pisotear? Si un tipo te pisotea...”, expresó, haciendo al final un gesto de adiós.

“Bueno, es que te pasan cosas en la vida. Y la vida te da experiencia. Ahora, nunca más me va a volver a pasar lo que me pasó”, explicó Süller, sin perder la calma. Otra de las mujeres, con tono monocorde, inquirió entonces: ¿Vos fuiste usada y maltratada como vos decís? Ah. Pero que te haya pasado a vos no quiere decir que sea a la mayoría de las mujeres [SIC]”.

“Bueno, pero yo defiendo a las mujeres”, señaló Süller, en medio de un nuevo griterío. Y agregó: “Porque no me gustaría que ninguna viva lo que me pasó a mí”. La última mujer en hablar retomó: “Las mujeres fueron usadas, las mujeres fueron maltratadas... ¡Eso es lo que te pasó a vos! Eso no quiere decir que sea en general [SIC]”.

“En general —indicó la vedette— los hombres te usan, te dejan en la calle, te dejan llena de hijos y no les interesa nada al momento de irse”. Sus palabras despertaron, nuevamente, el enojo de ocho de la mayoría de las entrevistadoras. La modelo Cecilia Burgos, se diferenció y explicó, en medio de los alaridos de sus colegas: “Estoy de acuerdo con ella. Te invitan a salir una noche y lo único que quieren es tener relaciones sexuales. Es así. Y después no lo viste nunca más”.

“Estoy cansada de ir a boliches de noche, donde viene la policía y se lleva a las chicas. Yo [zafo] porque soy conocida y me invita el dueño, pero veo como se llevan a las chicas y cómo las maltratan. Se las llevan a los golpes, a las patadas, les pegan... ¿Pero con qué derecho hacen eso?”, reveló Süller. Y cuestionó: “¿Por qué no ponen cámaras ocultas o van a hacer allanamientos a la Casa de Gobierno, al Congreso o a las comisarías?”.

omg la suller la primera feminista 🛐 pic.twitter.com/iVhkfjUkuG — tomitodo (@tomialll) February 10, 2022

Sin entender muy bien cuál era la situación que planteaba Süller, Burgos señaló: “Si se las llevan es porque estaban haciendo algo...”. “¡Están en un boliche tomando algo, sentadas!”, refutó la entrevistada.

Luego de un corte en su edición, el clip continúa con Süller dando cuenta de cómo las costumbres comenzaban a cambiar: “Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos, dónde vamos y lo que queremos...”, sus últimas palabras se vuelven inaudibles debido a otra ola de gritos generalizados.

Una de las mujeres que más allá de los sucesivos ataques conjuntos no había hablado en solitario, la escritora Raquel Orella, apuntó: “Yo también elijo con quién salgo, pero no cobro. ¿Entendés?”. Sin ofenderse ni levantar la voz, Süller respondió: “¡Y dale con cobrar! Hay que respetar a cada uno. Yo te respeto. Está perfecto lo tuyo”.