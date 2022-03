Los eSports en Argentina, una industria hostil para las mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina, el 91.9% de quienes forman parte del mundo de los deportes electrónicos son hombres, según un censo recientemente realizado por la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA). El machismo, la misoginia, la cosificación y la falta de oportunidades laborales son las principales barreras que enfrentan las mujeres que intentan insertarse en la industria de los eSports.

Cecilia 'Lady Mufa' Duarte, fundadora y directora de Doomfire Gaming y caster de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP); Magalí Sanyán, una creadora de contenido y caster popularmente conocida como 'Magui Sunshine'; y Guillermo Vázquez, presidente de DEVA, analizan en diálogo con Efe está problemática y coinciden en que en el futuro esta creciente y pujante industria será más equitativa.

"Lady Mufa": La referente que lucha por la igualdad de oportunidades

"La barrera acá es más social que física. Cuando nosotros éramos chicos lo que era videojuegos estaba más ligado o vinculado al género masculino. Eso generó la noción incorrecta de que el ámbito del gaming es un ámbito más propio del hombre", señaló Duarte a Efe.

La también abogada contó que las mujeres que forman parte de esta industria suelen ser constantemente "obligadas" a demostrar que tienen "cierta capacidad para estar en el ámbito". Además, relató las diversas agresiones que sufren las mujeres que juegan videojuegos solo por el hecho de ser mujeres.

"Muchas eligen cambiar de nombre o mutear (silenciar) el micrófono porque si demuestran que son mujeres hay dos opciones posibles: o las insultan porque son mujeres antes de que empiecen a jugar siquiera o les piden el Instagram para ver si están buenas. Hay dos opciones: o te putean o te quieren levantar", dijo.

La 'caster' (narradora) de la LVP de Argentina contó, a modo de ejemplo, una situación que vivió hace poco. "En medio de la partida un hombre dice: "Deben ser mujeres estas dos, te das cuenta que no sirven para nada. Por eso las matan (en la vida real)'. ¿Cómo es posible que una persona escriba eso en un chat de un juego? Puso 'en la vida real' entre paréntesis para que sea bien claro a qué se estaba refiriendo, no era matar en el juego", afirmó.

Doomfire Gaming, la empresa organizadora de eventos de eSports que fundó y dirige, creó en 2019 la Liga Valkiria, una liga del popular videojuego League of Legends exclusiva para equipos femeninos que tiene como objetivo promover la participación de las mujeres en un ambiente seguro.

Duarte es de las pocas mujeres argentinas que lograron insertarse en la industria. "De toda la gente con la que trabajé desde que empecé a poder vivir de esto, te diría que solo un 10% eran mujeres. Un 15% como mucho. Capaz tenés más paridad en lo que son creadoras de contenidos, pero igual es más fácil encontrar creadores de contenido con éxito hombres que mujeres", alertó.

"Magui Sunshine": ejemplo de éxito

Con casi 850.000 seguidores entre todas sus cuentas de redes sociales y 140.000 en plataformas de transmisión en vivo, Magalí Sanyán, conocida como "Magui Sunshine", es una de las creadoras de contenido relacionado con videojuegos más populares de Argentina.

"Yo tengo una comunidad desde hace muchos años porque estoy en esta industria desde hace más de diez años. Es mucho tiempo. Hay mucha gente que vio mi progreso y que hoy tiene una productora u organiza competencias y ya me conocen y me suelen contratar por esto, porque tengo una trayectoria", explicó a Efe.

"Mil veces entré a un chat y por ser mujer tuve que bancarme cosas horribles. Les hago frente. La gente me apoya porque salí a defender a capa y espada el lugar que me hice. Para mí no hay que apagar el micrófono o no contestar. ¿Qué estoy haciendo que sea malo? El otro es el que está teniendo un pensamiento antiguo", añadió.

La también 'caster', analista y presentadora de videojuegos consideró que suele haber una "mala predisposición" y "un concepto errado de que la mujer juega mal"."Lo mismo con ser 'caster', hay mujeres con unas voces increíbles que son muy rápidas para hablar, muy graciosas y ocurrentes, pero quizás no les dan la posibilidad de trabajar", indicó.

'Magui Sunshine' remarcó que ella logró crear una gran comunidad y que constantemente alienta a mujeres a incursionar en esta industria."Tiene que haber más chicas que se animen. El consejo que le doy a las chicas es metele dedicación, ganas, hacelo, y no dejes que los comentarios te afecten", sostuvo la también 'cosplayer'.

Los números de la industria DEVA realizó un censo para conocer diversos rasgos de quienes forman parte del mundo de los eSports en Argentina. Según el informe, el 91,9% son hombres, el 99.7% juega videojuegos, el 30.9% jugó profesionalmente y el 82.6 % querría vivir de jugar profesionalmente.



"Es la primera vez que se hace un censo así abierto de esta manera en Argentina. Queríamos analizar un poco cómo era el mercado antes de hacer algo más profundo", explicó Vázquez, director de DEVA, a Efe.

El futuro

Vázquez remarcó que, en menores de 16 años que juegan con celulares o dispositivos portátiles, "la proporción es casi 50 y 50 entre hombres y mujeres"."Arriba de 18 o 20 años la tendencia es otra, pero abajo de 16 hay paridad en las disciplinas 'mobile'. Incluye Clash Royale y Free Fire que son los dos más populares", dijo Vázquez.

'Lady Mufa' y 'Magui Sunshine' tienen la misma percepción. Consideran que en los últimos años en Argentina hubo un "progreso" y que, a pesar de todo, otros países tienen sociedades, y por ende comunidades de deportes electrónicos, más hostiles con las mujeres. E