Diez escritoras "olvidadas" son homenajeadas por mes de la mujer en Uruguay

Montevideo, 24 feb (EFE).- Las historias de diez escritoras que en épocas distintas y trincheras que van de la poesía al periodismo fueron pioneras por "atreverse" a tomar la pluma pero quedaron "olvidadas" con el paso del tiempo serán protagonistas de un homenaje por el mes de la mujer en Uruguay.

Así lo destacó este miércoles durante el lanzamiento del ciclo "Letra de mujer" el director de la Biblioteca Nacional de Uruguay (BNU), Valentín Trujillo, quien sostuvo que el homenaje, enmarcado en las celebraciones por el próximo Día Internacional de la Mujer, pretende ser "un anzuelo" para incentivar la lectura de diversas autoras.

El ciclo consiste en la difusión mediante redes sociales de diez videos en los que diversas figuras de la investigación y las letras uruguayas cuentan la historia de diez escritoras seleccionadas que, enfatiza Trujillo, fueron "soslayadas" por la historia literaria y redescubiertas en los archivos de la institución.

El director de la BNU señaló así que se trata de "una muestra" porque son muchas más las autoras que se puede encontrar en los archivos y cuyos nombres siguen siendo desconocidos.

En esa línea se expresó a su vez en el acto la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, quien subrayó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan que fueron "miles de montones de mujeres en todo el mundo" las que posibilitaron que hoy se esté rompiendo el techo de cristal en diversas áreas.

Argimón llamó así a que no solo sean las mujeres quienes salgan "a la búsqueda" de "historias perdidas" como las de las escritoras homenajeadas, entre las que se destacan las poetas Silvia Herrera, Susana Soca y Selva Márquez o la médica, autora y activista feminista Paulina Luisi.

Por su parte, tanto la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, como la vicepresidenta del Sodre, Adela Dubra, recalcaron en sus intervenciones la importancia de saber que estas pioneras existieron y reconocer en sus historias obstáculos que había en el siglo XIX pero se mantienen en algunos casos hasta la actualidad.

En concreto, Bottero, que se desempeñó como periodista en un momento en que las mujeres aún "se sentían intimidadas" en la redacción de los diarios, dijo haberse sorprendido al ver que había quienes ya habían hecho frente al machismo en ese entorno en los siglos XIX y XX.

Entre ellas estaban Petrona Rosende quien, puntualiza Bottero, no solo publicó diversos libros sino que fundó su propio medio de prensa, y Giselda Zani, una crítica y narradora uruguaya que entre otros hitos creó una lista de un partido político y entrevistó a un futbolista famoso en 1933.

Dubra, que relató en uno de los videos la historia de la ensayista y narradora Josefina Lerena, remarcó además que el caso de esta autora es paradigmático, ya que de niña no la dejaban leer y tenía que escabullirse en la biblioteca familiar para hacerlo y más tarde logró hacer de las letras y el periodismo su profesión. EFE