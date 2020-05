El Banco Central Europeo se propone que las mujeres sean la mitad de sus trabajadores

Tensión en la interna colorada: Talvi descartó a Julio Luis Sanguinetti en CARU y éste le respondió "acomplejado"

By Ángel Asteggiante

Julio Luis Sanguinetti, hijo del expresidente, dijo a El País que "es un tema personal, pero no conmigo si no con toda la familia. El corte no es con Julio Luis, es con Sanguinetti también".