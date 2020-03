Australia invierte en lucha contra violencia doméstica, que aumenta junto a pandemia

El gobierno australiano anunció el domingo que invertirá 150 millones de dólares australianos (82 millones de euros) en programas de lucha contra la violencia doméstica, ya que los casos de maltrato han ido en aumento desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.

El primer ministro, Scott Morrison, explicó que los fondos se destinarán esencialmente a organizaciones que se ocupan de las líneas telefónicas de emergencia en las que denunciar este tipo de abusos.

Morrison explicó que las búsquedas en Google vinculadas a la ayuda en caso de violencia en el hogar han aumentado en un 75% desde que el gobierno australiano comenzó a instaurar restricciones debido al avance de la pandemia de coronavirus.

Women's Safety (La seguridad de las mujeres), una asociación de ayuda a las víctimas de violencia de género con sede el estado de Nueva Gales del Sur, el más poblado del país, indicó que sus asistentes sociales habían sentido un claro aumento de las solicitudes de ayuda.

Australia ha registrado cerca de 4.000 casos de COVID-19 y 16 fallecimientos.

Expertos y asociaciones de Europa también han señalado que temen que el confinamiento, que puede provocar estrés y exacerbar las tensiones en el hogar, aumente los casos de violencia doméstica.

"Para muchos, el hogar ha dejado de ser un lugar seguro" indicó en estos días la federación alemana de centros de consejo y llamadas de urgencia para mujeres.



Datos importantes

Violencia doméstica en Uruguay

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.