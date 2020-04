Aumentan las llamadas a línea contra la violencia de género en España

Las llamadas al teléfono para las víctimas de la violencia de género en España se dispararon en las dos primeras semanas del confinamiento decretado por el Gobierno para combatir la propagación del coronavirus, según dijeron las autoridades el miércoles.

Las llamadas aumentaron un 12,4% durante las dos primeras semanas de confinamiento en comparación con la misma quincena del año pasado, mientras que las consultas en línea de la página web del el Ministerio de Igualdad crecieron un 270%.

España, como muchos otros países, ha introducido restricciones a la libre circulación de las personas para contener la propagación del coronavirus. El país está entre los más afectados por la pandemia, con 9.053 muertes hasta el miércoles.

Con el fin de frenar un aumento de la violencia contra las mujeres en este contexto de confinamiento —solo se permite salir de casa para comprar alimentos, ir la farmacia o, en algunos casos, desplazarse al trabajo—, el Gobierno ha iniciado una nueva campaña para animar a las mujeres a llamar al teléfono de asistencia.

"Estamos aquí para ti", reza un cartel con el número 016 de la línea de asistencia telefónica.

Aunque la mayoría de los trabajadores deben quedarse en casa, el Gobierno dijo que todos los servicios para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia doméstica permanecerán abiertos.

El ministerio también dijo el martes que las víctimas de la violencia de género y sus hijos serán alojados en hoteles si no hay espacio en los centros donde normalmente pueden quedarse en caso de emergencia.

Las medidas de confinamiento en España comenzaron el 14 de marzo.



Datos importantes

Violencia doméstica en Uruguay

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.