Alanis Morissette posó amamantando en la revista Health y explicó la razón

La cantautora canadiense Alanis Morissette aceptó posar amamantando a su tercer hijo en la portada de la revista Health porque está convencida de que ama a las mujeres, sobre todo aquellas que han sido madres en estos tiempos.

"Amo a las mujeres y estamos en un momento en el que las madres están entregando todo al máximo", reveló la artista, quien ha sufrido de depresión posparto tras el nacimiento de sus hijos, a la popular publicación estadounidense de estilo de vida.

Morrissette decidió usar su voz en esa fotografía, según contó, para llamar la atención sobre los desafíos que afrontan las madres, especialmente en temas de salud mental.

"Amo muchísimo a las mamás. Si hablo mucho de eso me pongo a llorar", admitió en la entrevista, que se publicará en la edición de mayo, el mes de la madre y de la salud mental en Estados Unidos.

"Creo que las mamás son generosas en todo momento. Las mujeres lo están dando todo todo el tiempo", completó.

Morissette, de 45 años, tiene tres hijos con su esposo, Mario "Souleye" Treadway: Ever Imre, de 9 años; la única niña, Onyx Solace de 3; y Winter Mercy, quien nació en agosto pasado.

Para la cantante de éxitos como "Ironic", la sociedad en general sigue sin reconocer el esfuerzo y la resiliencia de las madres, hasta el punto que las describe como unas "sufridas funcionales", que calladamente o gritando siguen entregándose más allá de lo que suceda dentro de ellas y a su alrededor.

"Si mi humor o validación les puede dar un momento de alivio o de ayuda, pues por eso fue que lo hice", dijo en relación a la portada.

Además, "me encanta educar", acotó.

Morissette, que reveló que practica con sus hijos la técnica de "unschooling" o una forma desestructurada de impartir conocimientos a los niños contrario de la escuela formal, combina la tutoría de sus hijos con su carrera artística.

Su próximo disco, "Such Pretty Forks in the Road", habla en parte sobre los desafíos