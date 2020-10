Zendaya: ¿por qué su último vestido se viralizó en redes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo volvió a hacer. Zendaya (24), la actriz que se ha convertido en un icono de moda y estilo en los últimos años, ha conmocionado las redes sociales con el look que llevó para los premios Green Carpet Fashion Awards, que se llevaron a cabo de forma digital por primera vez este año.

El vestido, capturado y publicado en Instagram por su estilista, Law Roach, tiene más de 90 mil vistas en la red social.

Zendaya lució un vestido de Versace Atelier de la colección de otoño de 1996, el año de su nacimiento. La pieza, que lleva tirantes, aplicaciones en transparencia y falda de seda, -todo en tono marrón- no solo representa algo para la actriz, también es uno de los looks históricos de la firma.

La pieza- creada por el mismo Gianni Versace- fue usada por primera vez por la supermodelo Anna Klevhag durante la pasarela de aquella temporada. Con el pasar de los años, también la han llevado grandes modelos como Carla Bruni y Kate Moss, convirtiéndola en una de las joyas de la casa de moda italiana.

En aquella premiación, Zendaya no solo fue una de las mejores vestidas, también se hizo acreedora del premio Visionary Award, que busca destacar a las personas que suman a la conversación de la sostenibilidad, igualdad y diversidad.

“La gente olvida que lo vintage es sostenible; es una forma de reducir el desperdicio…Y siempre hay una historia: quién lo usó antes, quién lo hizo, qué significó para ellos, dónde lo encontró? Esa parte de la moda siempre me ha intrigado y le da más vida a lo que llevas puesto”, comentó Roach sobre la decisión de elegir un look de Versace de 1996. El estilista espera que la elección del look de Zendaya anime a otras celebridades (y mujeres) a apoyar la sostenibilidad y usar diseños vintage.