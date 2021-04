The Vampire's Wife llega a Uruguay gracias a una colaboración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 22 de abril llegará a de H&M Uruguay la colaboración que la marca sueca hizo con The Vampire's Wife.

Creada por la británica Susie Cave, The Vampire's Wife se caracteriza por sus siluetas entalladas, detalles glamorosos y una celebración desenfrenada de las mujeres y la forma femenina, además los materiales

“Fue un gran honor que me pidieran diseñar y crear esta colaboración de The Vampire's Wife con H&M. H&M hizo todo lo posible para dar vida al mundo oscuro y sensual de The Vampire's Wife. Espero que esta colección dé tanta alegría a quienes la usan como a mí al crearla ”, dijo Susie Cave, directora creativa y diseñadora.

The Vampire's Wife x H&M

Entre las piezas se incluyen un vestido de encaje, un vestido aterciopelado con un lazo en el cuello y una romántica capa de encaje plateado, todo compuesto de nailon reciclado y poliéster reciclado. Los accesorios fomentan la fantasía, ya que los collares con dijes, las pulseras y las caravanas presentan iconografía de ojos, nubes y, por supuesto, dientes de vampiro. El negro clásico domina la colección para dar una sensación de atractivo y misterioso, con encaje plateado reluciente, puños con botones y ricas texturas de terciopelo que añaden un tono lujoso.

The Vampire's Wife x H&M

“Con esta colaboración, H&M y The Vampire's Wife quieren mostrar a nuestros clientes que la moda puede, y debe, empoderar e inspirar a las mujeres para que se sientan como la mejor versión de sí mismas. Nos hemos inspirado durante mucho tiempo en la energía y los valores de la marca de Susie y estamos encantados de hacer juntos esta colección, sin duda muy especial, ”dijo Maria Östblom, directora de diseño de ropa femenina en H&M.

La musa de la marca Samantha Snow, la modelo Eva Apio y la poeta británica Greta Bellamacina fueron las estrellas de la campaña.