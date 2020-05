"The Fashion book" o ¿quién es quién en la moda?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"The Fashion book", conocido como el quién es quien de la moda, se reedita y actualiza con nombres como Rihanna, pionera en crear una marca junto al grupo de lujo LMHV; Gosha Rubchinskiy, creativo ruso venerado por los milénial o la familia real inglesa, convertida en icono, entre otros.

Cuando se habla sobre la historia de la moda rápidamente surgen nombres como Cristóbal Balenciaga, el arquitecto de la formas, Coco Chanel, creadora de un estilo que "enraizaba con un ideal de poder masculino", Giorgio Armani, que se encargó de sentar las bases "del minimalismo" o Dior autor de "New Look", según recoge "The Fashion book", editado por Phaidon.

En esa lista de nombres también aparecen iconos como Brigitte Bardot que supo mezclar "lo erótico y lo infantil", Madonna, que se atrevió con los famosos sujetadores de conos de Jean Paul Gaultier, o David Bowie, un maestro a la hora de confeccionar estilismos y maquillajes acordes con su música.

Fotógrafos como Helmut Newton, que colocaba a las modelos "entre la pornografía y la fotografía de moda"; Richard Avedon, que "introdujo el movimiento y la emoción en la fotografía de moda o Mario Testino el último en realizar una sesión fotográfica con la princesa Diana de Gales.

Lauren Hutton, Iman, Kate Moss, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell, o Stella Tennant son algunas de las modelos que forman parte del universo de la moda, al igual que la editora Anna Wintor o tiendas como Zara, nombres que han sido seleccionados "por los mejores expertos con información privilegiada", explican desde la editorial Phaidon.

Pero si se pregunta quién es el diseñador ruso que adoran los milénial, seguramente hay que echar mano de la nueva edición del icónico "The Fashion book" que el próximo jueves sale a la venta con novedosos nombres del negocio textil.

Diseñadores rompedores y mediáticos como Gosha Rubchinskiy, Alessandro Michele o Virgil Abloh, junto con las fotógrafas Petra Collins, conocida por su imaginería de ensueño y Ellen von Unwerth, que aúna glamur, erotismo y distinción en las imágenes son algunos de los nuevos nombres que han moldeado la moda en la última década.

No pasa por alto la labor empresarial en la industria textil y cosmética de la cantante Rihanna, convertida también en icono gracias a atrevidos estilismos como el vestido de cristal Swarovski que lució en 2014 o el inolvidable vestido de seda amarilla del diseñador Guo Pei que visitó en la Gala Met 2015.

Tampoco se escapa en esta edición la experiencia en el negocio de Lauren Santo Domingo ni el de las hermanas Sozzani: Franca, pionera editora en abordar temas como la imagen corporal y la raza en la moda; y Carla encargada de abrir la primera tienda de concepto de moda,"10 Corso Como", donde la gente puede reunirse, comprar y ver obras de arte.

Esta nueva edición de la Biblia de la moda agrupa más de 200 años de historia de la moda, toda la industria está representada, desde diseñadores hasta fotógrafos, estilistas y minoristas, así como editores y directores creativos.

Entre las últimas incorporaciones, caras tan conocidas como la familia real británica, convertida en icono de moda, siempre a la vanguardia de las tendencias desde la reina Victoria hasta la duquesa de Cambridge, pasando por la reina Isabel II y Diana de Gales, una mujer que aún hoy es fuente de inspiración para diseñadores.

Marcando cambios significativos en el panorama de la moda, esta edición, con más de 500 entradas, incluye a la neoyorquina Leandra Medine, una de las bloguera mas influyentes y reconocidas de la industria de la moda, autora de @manrepeller -vestirse para una misma y divertirse-.