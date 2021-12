Sarah Jessica Parker y un guiño muy retro a Carrie con un vestido Oscar de la Renta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los fanáticos de la exitosa serie “Sex and the City” están de para bienes ya que este jueves se estrenaron en HBO Max los 10 capítulos de la nueva serie titulada “And Just Like That… Un nuevo capítulo de Sex and the City”, el reboot de la serie original.

En ese marco, se realizó una presentación con alfombra roja en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York al que asistieron las protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes le dan vida a sus icónicos personajes: Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, respectivamente.

Foto: AFP

Sin embargo, como era de esperarse, fue Sarah quien acaparó los reflectores y la atención mediática, no sólo por lo hermosa que lució, sino porque hizo un guiño muy retro a su personaje de Carrie Bradsahw con el atuendo que eligió para esa noche.

Parker usó un vestido confeccionado por Laura Kim y Fernando García para la casa de moda Oscar de la Renta, el cual, presenta una romántica silueta palabra de honor drapeada en la parte superior y personalizada con bordados de magnolia hechos a mano en el faldón y una capa a juego, también bordada con detalles de pedrería y una enorme falda rosa de tul.

Foto: AFP

Según describió la propia firma a través de una publicación que hizo en Instagram, “es un vestido de cóctel de gasa de seda peltre personalizado con bordado a mano de magnolia y una capa a juego”.

Además, la actriz completo su look con unos tacos de aguja personalizados de la colección SJP, titulado “Duchessa”, hechos con satén rosa y un bolso de Erdem. Asimismo, se decantó por joyas de Fred Leighton, Larkspur y Hawk. Fue la estilista Erin Walsh la que se encargó del arreglo de Sarah.

Foto: AFP

Este outfit recordó al look que Sarah Jessica Parker, en su personaje de Carrie Bradshaw, usó en el video de presentación del primer capítulo de la serie “Sex and the City” allá en 1998 en el que usó una camiseta rosa y una falda de tul blanca.