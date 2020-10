La pasarela europea llegó a Tres Cruces de la mano de San Roque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves 1 de octubre Farmacia San Roque le dio la bienvenida a su nueva peluquería en el local del Shopping Tres Cruces, con un desfile de las últimas tendencias presentadas por Schwarzkopf Professional en el Essential Looks 2020 Europa.

Según informño la marca, Essential Looks capta estilistas y clientes cada temporada, traduciendo la moda de las pasarelas internacionales a looks comerciales de la mano de los embajadores globales Schwarzkopf.

Peluqueros, embajadores, influencers y artistas del cabello son quienes se encargan de innovar y dar vida a las tendencias en el mundo de la peluquería.

Tendencias.

De acuerdo con Schwarzkopf, este año existen tres tendencias a destacar: “Once upon a time” como un look de reinvención vintage, de memoria vívida y exuberante; “Everyday decadence” que describe el estallido y la valentía, la neutralidad de género y la contemporaneidad; y “Dark romance”, enfocada en historias que seducen por sus sombras,

resplandor y rebeldía.



Para mostrarlas en Uruguay, el equipo artístico de la marca usó cortes y colores de cabello que son protagonistas en las pasarelas más prestigiosas, acompañados de un total look con maquillaje y vestimenta.