¿Qué es la moda circular y el upcycling? Dos diseñadoras lo enseñan en un curso

La diseñadora uruguaya que triunfa en Brasil, Agustina Comas, unió fuerzas con Lucía López, diseñadora especializada en moda circular.

Las referentes dictarán un curso orientado a empresas que están comenzando a trabajar en esta vía y necesitan definir su modelo de negocios.

El curso tendrá dos partes, la primera más de negocios a cargo de López y la segunda enfocada a un miniproyecto.

"Vamos a enfocarnos en el desarrollo de prendas a partir de prendas para que cada participante pueda salir con un proyecto propio de upcycling", explicó Agustina Comas a Eme.

El curso apunta por un lado a estudiantes o personas que están formándose, para que entren en el mercado. También para diseñadores que entren el mercado y también para personas que no trabajan en el mercado pero que están vinculadas de una forma u otra. "Lo interesante es que comprendan algunos conceptos para no caer en el greenwashing y no comuniquen correctamente", añadió.

¿Qué quiere decir moda circular?

"La Moda Circular responde a a los principios de la Economía Circular. Se trata de concebir al sistema de la moda como un sistema interconectado en el que no se generan residuos, sino que todos los recursos son reaprovechados dentro del sistema la mayor cantidad de veces posibles", explicó Comas.

A través ese enfoque regenerativo se procura hacer un manejo más amigable de los recursos y sistemas naturales.m Además promueve la utilización de materiales y sustancias químicas que no dañen la salud humana o la de los ecosistemas.

"Una de sus principales características es la valorización y recuperación de materiales a través de estrategias de extensión de la vida útil del producto, mantenimiento, reutilización, remanufactura y reciclaje", añadió.

Esta forma de concebir la moda busca derribar el sistema de uso y tiro, más lineal, y convertirlo en un espacio donde el uso, reuso y reciclaje son parte de la lógica. .

¿Por qué es importante concienciar sobre upcycling?

"Se trata de transformar productos descartados o desechados en nuevos productos agregando valor. Es una forma de darle una nueva vida a todo ese volumen monstruoso de prendas y textiles que de otra forma terminarían en el vertedero o relleno sanitario. El upcycling ve al residuo como un material de alto valor y habilita un gran potencial para generar un diseño diferenciado, que minimice el uso de recursos (energía, agua y otros recursos naturales) y que reduzca el impacto ambiental asociado al volumen de residuos en vertederos y rellenos sanitarios·, remarcó Comas.