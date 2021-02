Empieza la Fashion Week de Londres, 100% virtual y sin Victoria Beckham

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Semana de la Moda de Londres se inicia el viernes en un formato totalmente digital en un país en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus, con algunos grandes nombres en el programa como Burberry pero sin Victoria Beckham.

Pese a la ausencia de estrellas, "influencers" y periodistas de moda en esta cita que concluirá el martes, algunos diseñadores han decidido realizar un desfile.

Es el caso del turco instalado en Londres Bora Aksu, la británica Molly Goddard o la irlandesa Simone Rocha, cuyos desfiles serán transmitidos por la web de la organización

La mayoría de los 94 estilistas participantes han optado por vídeos para realzar sus colecciones que pueden ser masculinas, femeninas o mixtas, ya que esta Fashion Week no está dedicada a la moda de mujer sino que ha optado por el "gender fluid" (género fluido).

El italiano Riccardo Tisci, director creativo de la marca británica Burberry, conocida por su emblemática gabardina, presentará el lunes la colección masculina otoño/invierno 2021.



Aunque no se ha precisado cómo será el formato de esta presentación, en septiembre Burberry innovó en la presentación de su colección primavera/verano 2021. En esa ocasión organizó un desfile en pleno bosque retransmitido por Twitch, una plataforma de streaming que ha popularizado la difusión de vídeos que ofrecen la posibilidad de comentar en directo. Más de 40.000 personas vieron el evento.

Impacto del Brexit



La ex-Spice Girl reconvertida en diseñadora de moda Victoria Beckham eligió presentar sus creaciones unos días antes de la Semana de la Moda de Londres. Esta colección, que mezcla las temporadas, pretende ser "optimista pero realista", explicó Victoria Beckham que pasa el confinamiento en Florida, pues su marido, el futbolista David Beckham, es uno de los copropietarios del Inter Miami.



Pese a la pandemia, "la gente quiere vestirse", afirma Victoria Beckham, "pero hay una necesidad de comodidad" y un "sentimiento de protección", que se refleja en algunas prendas con detalles militares. También hay un lado alegre y delicado, con vestidos en punto, color y motivos florales o peces rojos.



Una levedad que contrasta con el contexto sombrío para la moda británica, que ha sufrido las consecuencias de la pandemia de covid-19, especialmente letal en Reino Unido, con más de 118.000 muertos, y que ha llevado a un segundo confinamiento desde principios de enero.



El sector de la moda británica, que emplea a más de 890.000 personas y en 2019 generó en torno a 35.000 millones de libras (39.000 millones de euros, 48.000 millones de dólares), sufre también los efectos del Brexit y el fin de la libre circulación entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo que afecta a esta industria muy internacional.



A principios de febrero, centenares de personalidades de la moda, entre ellas las modelos Twiggy y Yasmin Le Bon, firmaron una carta abierta publicada por el organismo Fashion roundtable alertando al gobierno del riesgo de que el sector sea "diezmado" a causa del Brexit.



Para aumentar la visibilidad de los jóvenes talentos, el British Fashion Council (BFC), que representa a esta industria, alcanzó un acuerdo con la red social TikTok. El BFC también se alió con Clearpay, un grupo especializado en el "Buy now pay later" ("Compra ahora, paga después") que propone soluciones para pagar en plazos en línea.



Este acuerdo está destinado a "seguir desarrollando la London Fashion Week, abriéndola a un más amplio abanico de consumidores y adaptándola a las necesidades de los creadores", explicó Caroline Rush, directora general del BFC en un comunicado.