Dior y Schiaparelli marcan el ritmo de la primera Semana de la Moda digital de París

La moda entra este lunes en territorio desconocido: en tiempos de pandemia, la Semana de Alta Costura de París prescinde de las pasarelas y se vuelve por primera vez 100% digital, con los videos de Dior y Schiaparelli como plato fuerte.



El bullicio "fashionista" que invade París en esta época del año será reemplazado por los clics de los internautas conectados a una plataforma digital (https://hautecouture.fhcm.paris/fr) o bien a las redes sociales como Instagram y Facebook. El formato permitirá así al gran público descubrir las colecciones al mismo tiempo que compradores y periodistas.

Schiaparelli abrió la Semana con un video corto, cuyo protagonista es su director artístico, el estadounidense Daniel Roseberry. Sentado en un banco de un parque en Nueva York, - donde le sorprendió el confinamiento -, el diseñador dibuja los bocetos de una colección que por ahora no pudo confeccionar.

"La pandemia sacudió todas las certezas. Al no poder contar con un equipo para esta colección, tuve que apoyarme todavía más en mi imaginación", escribió en una nota Roseberry tras presentar el filme, en el que rinde homenaje al universo de la fundadora de la marca, Elsa Schiaparelli, tan cercano al surrealismo como "la época que vivimos ahora".

Dior se alía con Garrone



Dior presentará su filme a media jornada y por ahora adelantó que su director es nada menos que el cineasta italiano Matteo Garrone ("Gomorra", "Dogman").

"La alta costura se acerca mucho a los sueños", dijo a la AFP la directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri. Por lo tanto "lo primero que hice fue contactar con un director que pudiera traducir este sueño a un lenguaje cinematográfico", añadió la diseñadora italiana, sin revelar más detalles.



Las firmas pertenecientes al selecto club de la alta costura, caracterizada por prendas confeccionadas a mano utilizando los tejidos más nobles, presentarán virtualmente sus colecciones hasta el miércoles.



El jueves, la moda masculina tomará el relevo durante cinco días, con nuevas firmas invitadas, como el joven diseñador español Archie Alled-Martínez. También estarán presentes sus compatriotas Palomo Spain y Oteyza.



Previamente, Londres ya organizó en junio su calendario de desfiles en línea y Milán hará lo propio a partir del 14 de julio.



La Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia propuso a las firmas grabar videos de máximo 20 minutos. Pero, por ejemplo, a la diseñadora Xuan Thu Nguyen le bastarán cuatro para presentar solamente cuatro "looks".



"Se trata de un video artístico, que la gente podrá ver todas las veces que quiera, me parece más interesante que presentar una colección entera", dijo a la AFP esta holandesa de origen vietnamita, cuyo video de alta costura se difundirá en la tarde del lunes.



Al frente de su firma parisina Xuan, esta diseñadora se encuentra cómoda con este formato. "No tiene sentido crear tantos vestidos (para un desfile). En cada colección, hay un tema que se va declinando: largo, corto, azul, rojo... Es un despilfarro", afirma.



También el italiano Maurizio Galante aprueba esta experiencia: "El desfile y el video es como el teatro y el cine, con lenguajes completamente diferentes", afirma. En el primero, "circulan energías, pero nos perdemos muchos detalles", en el segundo "se logra pasar el mensaje que queremos transmitir".



La industria de la moda se encuentra en la encrucijada: golpeadas por el parón que supuso la pandemia, blanco de crecientes críticas por incitar al consumo continúo y por su modelo poco sostenible, las marcas salen del confinamiento tocadas económicamente y mirando al futuro con muchos interrogantes.



Por ahora, está por ver cómo será recibida esta inédita Semana de la Moda y cómo se organizarán las siguientes.



El próximo programa de "prêt-à-porter" en París, previsto a finales de septiembre, se celebrará según "las recomendaciones oficiales" en materia sanitaria, según los organizadores.