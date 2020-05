En su décimo aniversario, Moweek se reinventa una vez más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace 10 años, cuando Uruguay aún no tenía su propia semana de la moda dos mujeres, madre e hija, Carina Martínez y Sofía Inciarte, comenzaron un proyecto que pondría la pasarela en otro lugar en Montevideo.

Moweek, como abreviando Montevideo Fashion Week (Semana de la Moda de Montevideo) se convirtió en un evento bianual destinado a dar visibilidad y ser una de las ferias de diseño local más importantes.

Con una edición de invierno y otra de verano, se reinventó para transformarse en un acontecimiento emblema donde muchas marcas tuvieron oportunidad de hacer desfiles, estrenarse y comercializar sus productos.

La edición 2020 estaba destinada a ser diferente desde el vamos. Sofía Inciarte, Carina Martínez y el equipo de Moweek, venían trabajando desde 2019 para realizar la 20va edición de la pasarela. Sin embargo, cuando explotó el tema coronavirus se encontraron ante el desafío de tomar un nuevo rumbo. “Estábamos a casi dos meses de la fecha de su realización y comenzamos a dar los primeros pasos hacia la postergación”, contó Inciarte a Eme.

La organizadora destacó que una vez que se dieron cuenta que el evento físico debía ser suspendido optaron por “no quedarse con los brazos cruzados”. “Las marcas ya estaban trabajando en sus colecciones y muchas de ellas estaban produciendo, o ya tenían sus producciones, y eso tenía que venderse algún de alguna forma”, explicó.

Así fue que Moweek —postergación de fecha mediante— se retransformó para darle al diseño nacional un espacio digital donde mostrar las colecciones 2020.

Nuevo proyecto

Uno de los grandes desafíos, implicó cambiar la base del éxito de Moweek, que radicaba en el gran evento presencial de tres días que desde hace 10 años se hacía en el Latu y al que asistían miles de personas. “Hoy no nos podemos juntar en masa, ni realizar el evento que todos esperamos, pero sí podemos adaptarnos y seguir adelante. Entonces hablamos con las marcas, les mostramos cómo trabajamos para seguir adelante y organizamos el evento de manera digital”, explicó.

Tomando como punto de partida la importancia de fomentar el consumo local, el equipo de Moweek se propuso comunicar a través de sus redes la importancia de ayudar a los emprendedores locales del mundo de la moda. De hecho, en su campaña previa, distintas personalidades vinculados al mundo del diseño, así como la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y la primera dama, Lorena Ponce de León, prestaron su voz para incentivar el consumo nacional.

La iniciativa de “buscarle la vuelta” al espacio fue muy bien recibida por las marcas participantes en Moweek. Originalmente, estaba marcada para el fin de semana pasado, previo al Día de la Madre. Sin embargo, al posponerse la celebración para el 7 de junio, se decidió posponer el evento para el fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo.

Durante esos tres días los participantes del evento, diseñadores y marcas que acompañarán Moweek estarán en un espacio digital especialmente creado para la ocasión.

“Van a poder encontrar todos los participantes en nuestra web, en un espacio llamado moda online. Allí habrá diferentes filtros para buscar entre las marcas, puede ser por género, por ejemplo; o por tipos como accesorios, calzado, etcétera. Después se dirigirá directamente al canal de venta de cada una de las marcas para hacer la compra”, explicó la organizadora.

Las compras contarán con 25% de descuento para quienes paguen con cualquiera de las tarjetas Itaú, así como vales del programa de millas Volar del mismo banco.

Sin embargo, las compras no son lo único que Moweek organiza en línea: charlas, directos y espacios de conversación con medios, diseñadores y escuelas de moda formarán parte del Fashion Spot digital que propone Moweek en esta edición. Durante los últimos años, el Fashion Spot se convirtió en un espacio de intercambio donde diferentes acciones sucedían en el marco de la semana de la moda uruguaya y en esta edición se trasladará a lo digital. La agenda de participantes aún no está cerrada, pero Inciarte adelantó que será variada y apostará a destacar el trabajo en materia de diseño nacional.

El tinte solidario que tendrá la iniciativa Moweek este año impulsará una iniciativa solidaria destinada a ayudar a madres en situaciones vulnerables. “En esta edición acompañamos para el día de la madre con una iniciativa destinada a mamás que se encuentran en cárcel de mujeres o en hogares para víctimas de violencia doméstica. Esperamos llegar a ellas para brindarles un mensaje de cariño y un regalo de diseño nacional”, explicó Sofía Inciarte.

La campaña 2020.

A diferencia de campañas anteriores, la difusión de esta Moweek no tiene que ver con una marca o un concepto en particular, sino con muchos juntos y procura darle espacio a un nuevo rubro que hasta ahora no se había destacado tanto: la ilustración.

“Era la campaña número 20 de estos diez años y al momento de decidir nos encontramos en la disyuntiva. No sabíamos a quién elegir, si a un diseñador que nos ha acompañado desde el principio, a darle visibilidad a uno nuevo o que fueran varios”, detalló Inciarte.

Cuando hubo que tomar una decisión, previo a que el distanciamiento social fuera una norma y que las campañas tuvieran que cancelarse, nació la idea de hacer algo gráfico.

“Planteándonos qué hacer junto a Kristel (Latecki), que nos acompaña hace años, surgió la posibilidad de trabajar con una ilustradora uruguaya o radicada en Uruguay. Nos pusimos en contacto con Carolina Curbelo —diseñadora gráfica y responsable del blog Mirá Mamá— y surgió la idea de trabajar con Natalia Lyskina”, contó Inciarte.

Lyskina es rusa pero hace tres años adoptó a Uruguay como su país y creó los dibujos que acompañan la edición 2020 de Moweek.

“Nos pareció una experiencia súper linda que se adecuó al momento. Además, ¡la Ilustración está bastante en auge digamos a nivel mundial y también es una de las herramientas del mundo de la moda y nos interesa que así se vea”, señaló la organizadora.