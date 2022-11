Balenciaga presentó una campaña de niños con accesorios sadomasoquistas y las críticas no se demoraron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última campaña de Balenciaga se convirtió en estos últimos días en la mayor controversia de la industria de la moda. ¿El motivo? Las fotos muestran a niños sujetando bolsos de peluche adornados con prendas de ‘bondage’ o de sadomasoquismo.

Las fotografías despertaron la indignación en redes sociales y provocaron que millones de usuarios acusen a la marca de lujo de promover la sexualización de los niños.

Las imágenes vinculadas a la campaña de la tienda de regalos de Balenciaga presentaban a niños pequeños vestidos con la línea Balenciaga Kids y llevando accesorios controversiales como peluches con arneses, cadenas y gargantillas. El supuesto mensaje detrás de la composición buscaba explorar lo que la gente colecciona y recibe como regalo. Sin embargo, con las fotos publicadas -y el mundo entero horrorizado- los representantes de la lujosa marca recién pudieron entender que su proyecto visual no era para nada sinónimo de las celebraciones navideñas ni mucho menos representaba a la niñez.

El fotógrafo de la campaña publicitaria, Gabriele Galimberti, trató de explicar la situación explicando que las imágenes formaban parte de una serie de proyectos llamada “Toy Stories”. A pesar del intento del artista por darle sentido a una dirección de arte que no parece lógica, el rechazo era evidente tan solo horas después de la difusión de las fotografías.

El enojo de los internautas está completamente justificado, pues en los anuncios se ve a niños pequeños agarrando osos de peluche que están vestidos con ropa de cuero negro, tachuelas y elementos metálicos que se relacionan inmediatamente con el ‘BDSM’ (Conjunto de juegos sexuales). Incluso, uno de los osos de peluche lleva una gargantilla metálica con un candado que termina con la letra “B” que sospechosamente tiene vínculo con la palabra ‘bondage’.

Y es de no creer, pero la controversia no termina ahí. A modo de escenografía, el departamento creativo de Balenciaga no tuvo mejor idea que también utilizar un documento de opinión del Tribunal Supremo en un caso de pornografía infantil.

Este último elemento fue el que encendió una tormenta de críticas a la marca a través del hashtag #BoycottBalenciaga. De acuerdo a varias fuentes, la fotocopia que se aprecia en la foto se trataba de la página 11 de una decisión del Tribunal Supremo de 2008, en la que el se confirmaba una ley federal que prohibía la distribución de pornografía infantil.

Las indignantes fotografías han llegado a ser calificadas como una campaña que tiene como objetivo sexualizar a los niños. Los comentarios que están por todo internet acusan a Balenciaga de dar un mensaje a favor de la explotación infantil y la normalización de una cultura oscura y depravada.

La empresa -que forma parte del conglomerado francés de lujo Kering- publicó el martes una disculpa en su cuenta de Instagram, anunciando que la campaña había sido retirada por completo.



“Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña navideña. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas”, decía el comunicado oficial.



Las disculpas de la firma -que tiene como director creativo al famoso diseñador Demna Gvasalia- llegan luego de ser señalada como una pobre estrategia publicitaria que busca llamar la atención a través de contenidos controversiales.



“Pedimos disculpas por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos emprendiendo acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir artículos no aprobados para nuestra sesión de fotos de primavera 2023. Condenamos enérgicamente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”, añadió Balenciaga en el post de Instagram.