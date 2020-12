"Bags: Inside Out": inauguran muestra de bolsos en Londres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el bolso más humilde hasta las carteras Birkin y el equipaje de Louis Vuitton, una nueva exhibición en Londres explorará la funcionalidad, diseño y artesanía del accesorio que lleva nuestras cosas, pero que puede significar mucho más.

"Bags: Inside Out" en el Victoria & Albert Museum de Londres presentará 300 bolsos, incluido el maletín del primer ministro británico Winston Churchill y la "Baguette" de Fendi que usaba la actriz Sarah Jessica Parker en "Sex and the City".

Demorada ocho meses por la pandemia del coronavirus, la muestra inaugurará el sábado, con todas las exhibiciones originales en su lugar.

"El mundo entero se ha visto afectado por esta pandemia y los prestamistas han sido realmente asombrosos al darnos permiso para continuar exhibiendo sus (objetos)", dijo la curadora de la exhibición, doctora Lucía Savi.

La muestra presentará la función, el significado simbólico, el diseño y la fabricación de bolsos a través de los siglos, agregó.

Los objetos fueron donados por algunos de los principales diseñadores y casas de moda del mundo, incluidas Fendi, Prada y Karl Lagerfeld.

Se exhiben piezas icónicas como la primera cartera Birkin de Hermes, y bolsos Mulberry de colecciones privadas de las modelos Alexa Chung y Kate Moss.

Un bolso peculiar, diseñado por el artista Damien Hirst para Prada, emplea insectos reales.

Savi dijo que esperaba que la exhibición mostrara a los visitantes cómo los bolsos se han convertido en una "expansión simbólica de nosotros mismos" y algo que la gente ha utilizado "a lo largo de la historia y en todo el mundo".