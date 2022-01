Andre Leon Talley, exdirector creativo de Vogue, muere a los 73 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista de moda Andre Leon Talley, primer director creativo negro de Vogue, murió el martes en Nueva York a los 73 años, según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Andre Leon Talley", dijo el comunicado, sin especificar la causa del fallecimiento.

"Durante las últimas cinco décadas como ícono internacional, fue un confidente cercano de Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg y adoraba descubrir, nutrir y celebrar a los jóvenes diseñadores".

Nacido en Washington en 1948, Talley fue criado en buena medida por su abuela en Durham, Carolina del Norte, y se interesó por la moda desde temprana edad.

"Todos los domingos cruzaba las vías del tren hacia la zona próspera de Durham y compraba Vogue y Harper's Bazaar, volvía a casa de mi abuela y leía mis revistas", contó al diario británico The Guardian en mayo de 2020.

"Eso me permitía alejarme del acoso y el abuso sexual e introducirme en un mundo hermoso", dijo.



Talley estudió francés en la universidad, y obtuvo una maestría en la prestigiosa Universidad de Brown, tras lo cual empezó a ejercer el periodismo de moda.



Después de trabajar en la revista Interview de Andy Warhol, Women's Wear Daily, W y un breve período en The New York Times, Talley se unió a Vogue como director de noticias de moda en 1983, el mismo año en que ingresó su ahora editora en jefe, Anna Wintour.



Fue el comienzo de una asociación de tres décadas con la publicación, donde se desempeñó como director creativo, editor colaborador y finalmente editor general hasta su partida en 2013.

"Un faro de gracia"



Una figura extravagante e imponente en el mundo de la moda, Talley promovió a los diseñadores negros y presionó por una mayor diversidad en la pasarela.



Además de su trabajo como periodista de moda, Talley se desempeñó como jurado en "America's Next Top Model" y también apareció en episodios de "Sex and The City" y "Empire".



Escribió tres libros, incluidas sus memorias, "The Chiffon Trenches", un éxito de ventas de 2020 en el que detalla su famosa pelea con la poderosa jefa de Vogue, Wintour.



"Como muchas relaciones de décadas, hubo momentos complicados", dijo Wintour en un comunicado tras conocerse el deceso. "Pero todo lo que quiero recordar hoy, todo lo que me importa, es al hombre brillante y compasivo que fue un amigo generoso y amoroso".



Otras figuras destacadas de la industria de la moda y el entretenimiento también le rindieron tributo.



"Adiós querido Andre... nadie vio el mundo de una manera tan elegante y glamorosa como tú", dijo la veterana diseñadora Von Furstenberg en Instagram.



"Nadie era más conmovedor y grandioso que tú. El mundo será menos alegre. Te he querido y me he reído contigo durante 45 años. Extraño tus gritos fuertes... Te amo muchísimo", añadió.



La oscarizada actriz Viola Davis publicó una fotografía de ella y Talley en Twitter, y escribió: "RIP Andre Leon Talley. Descansa bien, Rey".



El dramaturgo de "Slave Play", Jeremy O. Harris, también le dedicó unas palabras. "Para un pequeño niño gay negro que buscaba las estrellas desde el sur, había pocas personas a las que pudiera admirar allá arriba entre las estrellas que se pareciera a mí, excepto tú, Andre", tuiteó.



"Para toda una generación de niños, Andre Leon Talley fue un faro de gracia y aspiración. RIP".