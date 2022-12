Zara Tindall, la nieta de la reina Isabel va por una medalla en los Juegos Olímpicos de 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Zara Phillips (ahora Tindall), la primera nieta que tuvo la fallecida reina Isabel II e hija de la princesa Ana, buscará colgarse una nueva medalla en los Juegos Olímpicos 2024 y retomó sus estrictos entrenamientos ecuestres.

Su único reto, ahora, es combinar perfectamente su tiempo como esposa, mamá de tres niños (Mia, Lucas y Lena) y encontrar al caballo perfecto que la acompañará en su nueva aventura.

En una entrevista a "Vogue Australia", Zara Tindall confesó que retomó su carrera como amazona y que tener campo y caballos en casa le dan cierta ventaja. Ella y su esposo Mike Tindall, ahora convertido en un famoso tras su paso por el reality "I'm a Celebrity Get Me Out Here", viven en la casa de campo Aston Farm, que está al lado de la enorme propiedad de la princesa Ana, en Gatcombe Park, Gloucestershire.

Zara Tindall. Foto: AP

"Zara, desde el primer día, ha sido una parte integral del equipo Magic Millions. Lo mejor de convertirla en patrona de las mujeres de carreras es que ella está ahí, hombro con hombro conmigo, representando el deporte ecuestre al mundo. No solo es medallista de plata olímpica, sino que también forma parte de la junta directiva del hipódromo de Cheltenham", contó a la revista Katie Page-Harvey, directora ejecutiva de Harvey Norman.

Zara ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012 y recibió el distintivo de manos de su mamá, hermana del actual rey Carlos III. Se dice que cuando la entonces reina Isabel II se enteró que su nieta había ganado, bailó emocionada en los pasillos del palacio de Buckingham.