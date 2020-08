El violento pasado que oculta la nueva mansión de Meghan y Harry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parece que cada paso que dan Meghan Markle y el príncipe Harry desde que decidieron alejarse de la realeza británica viene envuelto en alguna polémica. Ahora, la nueva controversia no tiene que ver directamente con ellos sino con la lujosa mansión que adquirieron en Santa Bárbara y especialmente con su antiguo propietario, un millonario ruso-estadounidense, acusado de violencia doméstica y extorsión.



"Meghan y Harry le compraron la mansión al hombre que hizo de mi vida un infierno", señaló la exesposa del magnante que vendió su mansión al matrimonio del príncipe británico y la actriz estadounidense.



A finales de julio los duques de Sussex se mudaron a una nueva propiedad en la exclusiva zona de Montecito, en Santa Bárbara, donde también viven otras megacelebridades como Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres. Según los medios estadounidenses, el precio de la mansión adquirida por el matrimonio alejado de la Casa Windsor fue de unos 14,6 millones de dólares.



La noticia de la mudanza llegó a los medios de todo el mundo recién el miércoles pasado, y allí también se supieron las características de la nueva propiedad de Meghan y Harry. Ubicado en un lugar especialmente diseñado para mantener la privacidad, la mansión tiene 4438 metros cuadrados, está rodeada de 22 hectáreas, tiene nueve habitaciones, 16 baños una biblioteca, un gimnasio, un mini teatro y, entre otras cosas más, gimnasio, cancha de tenis y una pileta.

El lado oscuro del exdueño de la mansión



Pero tanto esplendor inmobiliario tiene un costado oscuro que acaba de salir a la luz, y tiene que ver con el hombre que les vendió a Harry y Meghan la vivienda. Según lo que informa el medio británico The Sun, se trata del oligarca ruso-estadounidense Sergey Grishin, que está acusado por su exesposa, Anna Fedoseeva, de violencia doméstica y extorsión.

Según lo que testimonió Fedoseeva, tanto ella como su exsocia comercial, Jennifer Sulkess, recibieron amenazas de muerte por parte de este hombre. Ambas denunciaron a Grishinde agresión, extorsión, violencia doméstica e invasión de la privacidad, y la exigen una indemnización de más de casi 120 millones de dólares.



La mujer no pudo evitar cuestionar a Meghan que, en su carácter de defensora de los derechos de la mujer, debió haber averiguado a quién le estaban comprando la propiedad. "Nos resulta desgarrador que Harry y Meghan hayan comprado su mansión", señaló.



"Lo último que uno debe hacer es financiar a una persona así. Tendrían que haber hecho el seguimiento de Sergey antes de comprar su casa. Es muy difícil para nosotras que Meghan, que es defensora de los derechos de las mujeres, vaya a vivir allí. Deberían ser nuestros aliados, no sus compradores", agregó la mujer.



"No es prudente que se rodeen de Sergey Grishin"



Grishin, de 54 años, ex banquero, multimillonario y conocido con el apodo de "Oligarca Caracortada" -en referencia a la película del gángster interpretado en su última iteración por Al Pacino- está acusado de apuntar con un arma a la cabeza de su ex y de romperle los dientes durante en uno de sus acciones intimidatorias para con ella. Entre otras cosas.



Fedoseeva no quiere criticar a los duques de Sussex y prefiere creer que no sabían nada de esto, pero aseguró que sus asesores "mostraron falta de diligencia", al orientarlos sobre la compra. La mujer, de 38 años, señaló que "una simple búsqueda de Google"habría llevado a los registros judiciales donde están "las horribles acusaciones contra Sergey".



"Me hizo pasar por un infierno, con violencia doméstica, agresiones y amenazas para mí y todos mis seres queridos -agregó-. Todavía temo por mi vida. No creo que sea prudente que nadie se rodee de Sergey Grishin, y mucho menos de Harry y Meghan".



Feedoseva conoció a Grishin en 2015, se casó con él dos años más tarde, y a principios de 2018 se separaron, en medio de un escándalo luego de que él hackeara su computadora.



Siempre de acuerdo a The Sun, Grishin, quien comenzó su carrera vendiendo galletitas y panchos, fue presidente del banco ruso Rosevrobank cuando estuvo en el centro de un escándalo de lavado de dinero.



Luego de vender su participación en esa entidad en 2018, se jactó en un video de YouTube. "Prácticamente hice que el sistema bancario ruso colapsara en la década del '90. Robé mucho en Estonia y Rusia. Fue uno de los esquemas más grandes de fraude que existió", señaló.



Ahora, los abogados de Grishin dicen que los cargos elevados contra él por su exesposa y su exsocia son falsos. "Parece que Fedoseeva y Sulkess están usando a Harry y Meghan para presionar aún más al señor Grishin para que les pague un dinero al que no tienen derecho", aseguró un vocero del magnate que le vendió la mansión a los duques de Sussex.