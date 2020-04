Tu vida en orden: Organizando la cocina, el corazón de la casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡La cocina es el corazón de la casa! Y estos días que tenemos más tiempo, e en los que trabajamos desde casa, los chicos nos pueden ayudar, ¡estamos cocinando más!. A continuación, les contaré algunos tips para que sus cocinas estén siempre ordenadas, sin importar el tamaño y el sistema de organización que usen.

Hay que ser muy eficientes para aprovecharlas bien y buscar ideas sencillas que nos den grandes soluciones.

- Una cocina ordenada parece más espaciosa.

- Los tonos claros y luminosos ayudan a que parezca más amplia.

- Las plantas le dan vida y las aromáticas dejan una rica fragancia.

- Hacer descarte de aquellas cosas que están rotas, tenemos muchos del mismo artículo, o ya no usamos.

Foto: Pixabay

- Clasificar para saber qué tenemos y qué no.

- Organizar por categorías (agrupar lo que es del mismo tipo o para el mismo uso) y secciones, no mezclar los artículos de limpieza con los comestibles.

- Despejar la mesada para evitar el ruido visual y aprovechar el espacio.

- Aprovechar los espacios residuales dentro de los armarios colocando contenedores que se adapten a los estantes, las medidas que tenemos y lo que tenemos para guardar.

- Usar no solo el ancho sino también el alto del interior de los armarios, se pueden colocar estantes supletorios que permiten optimizar el guardado.

- En los cajones divide y reinarás.

- No solo organizar en horizontal sino también en vertical aprovechando las paredes, usando estantes o barras con ganchos.

- Darle un lugar a cada cosa y guardar cada cosa en su lugar.

- Lo que más usamos debe estar más a mano y cerca del lugar donde lo usamos, por ejemplo, la vajilla cerca de la mesa, las ollas cerca de la cocina. Así también con los comestibles los paquetes abiertos a mano y lo que es de repuesto en otro lugar.

- En la mesada solo debemos dejar aquellos artículos que usamos como electrodomésticos (cafetera, jarra eléctrica, juguera), el escurridor de vajilla, las toallas de cocina o un recipiente con cucharones.

- El recipiente de basura siempre debe estar con tapa y se debe vaciar tantas veces como sea necesario.

- Mantenerla limpia.

Tener una cocina organizada te asegura saber qué tenés y qué te falta, dónde lo tenés, y encontrar todo más rápido y fácilmente. Ordená tu casa, ordená tu vida.