Valeria Mazza en el ojo de la tormenta por comentarios machistas sobre la crianza de sus hijos

Valeria Mazza quedó expuesta a la violencia de las redes sociales tras algunas polémicas declaraciones sobre su experiencia personal como madre de tres varones y una mujer.

Mazza se casó hace ya 24 años con Alejandro Gravier con quien tiene cuatro hijos: Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) y Taína (2008).

Esta semana, la exmodelo generó polémica con sus declaraciones sobre la crianza de sus hijos en diálogo con María Laura Santillán para el sitio Infobae.

Allí, Valeria sostuvo que no quería meterse en líos pero que "los hombres son mucho más simples que las mujeres".

“Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones", añadió y sumó que “con las chicas empezó a escuchar unas novelas tremendas”.

"Como mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’”, ejemplificó.

“Y de repente con chicas, me subía al auto y era ‘bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito’. ¡Paren un poco! Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco. Sino son unas novelas interminables", concluyó.