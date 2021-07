TikToker que se jacta de "eyacular dentro sin consentimiento” es condenado en las redes y fuera de ellas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El último fin de semana, el conocido youtuber español Mostopapi entrevistó en sus redes a Naim Darrechi, el 'tiktoker' con más seguidores de España. Lo que empezó con tono de risas y camaradería terminó siendo la mayor polémica de estos días en las redes y fuera de ellas.

En la charla, Darrechi confesó que no usa condón al tener sexo con sus parejas ocasionales. "No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo”, aseguró. “Un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre'", continuó diciendo. "Nunca ha pasado nada y estoy empezando a pensar que tengo un problema", concluyó.

Mastopapi se ríe cuando Darrechi dice todo lo anterior y le pregunta si las chicas no le dicen nada por no utilizar condón a lo que el 'tiktoker' afirmó que sí, pero que les dice que “estén tranquilas” que es estéril. “Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”, les asegura.

Las críticas recayeron en ambos y de hecho, el youtuber eliminó el vídeo de su cuenta como consecuencia de las miles de mensajes condenatorios que recibió.

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) July 11, 2021

Las redes se encendieron contra Darrechi: no solo reprueban su actitud sino que lo acusan de despreciar a las mujeres y hacer apología de la violación. El tiktoker además difunde el peligroso mensaje de que el uso del preservativo solo es necesario para evitar embarazos y omite el peligro de las enfermedades de transmisión sexual.

Irene Montero, ministra de Igualdad de España, anunció en la jornada de ayer en su perfil oficial de Twitter que el Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía las polémicas declaraciones de Darrechi. “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del Solo Sí es Sí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro”, declaró Montero.

Tras la polémica suscitada, Darrechi pidió disculpas en su perfil de Instagram. “Quiero pedir perdón, de corazón, por mi conciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar pero que no sea por una estupidez. Lo siento”, escribió.