The Prince, la nueva comedia satírica animada que pone el foco a la corona

Cuando las críticas hacia The Crown aún no se apagan, la corona sumó un nuevo dolor de cabeza en el mundo del entretenimiento. Se trata de The Prince, una nueva comedia de animación recién estrenada por HBO Max en la que se muestra la vida de los Windsor desde el punto de vista del pequeño George, el primogénito del príncipe William y Kate Middleton.

Con caricaturas que representan sin disimulo a cada uno de los miembros más importantes de la casa real al mejor estilo Padre de familia, el estreno de The Prince estaba previsto para la pasada primavera, pero se retrasó en parte debido a la entrevista de Harry y Meghan con Oprah y también debido a la muerte del duque de Edimburgo en abril.

La sinopsis oficial de la serie de doce capítulos cuenta: “Como su sucesión no llegará pronto, en cada episodio George encontrará su camino en la vida como joven príncipe en los tiempos modernos. Desde las 775 habitaciones del palacio de Buckingham hasta el mar de perros corgis de su familia, pasando por su vida en la escuela primaria con los plebeyos”.

Las opiniones en las redes sociales están divididas: mientras que algunos usuarios creen que se trata de una propuesta satírica y humorística sin demasiada trascendencia; otros la describen como una ficción “horrible”, “desagradable” o “de pésimo gusto” que ofende a la realeza y que, sobre todo, supuestamente se burla de un niños de ocho años.