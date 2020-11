The Crown: el sorprendente detalle que se ve en una escena de la última temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La serie de Netflix que se acaba de estrenar el pasado domingo se caracteriza por no dejar nada librado al azar. Todo lo que allí se ve o se dice tiene una respuesta en el momento o algo que luego justifique su presencia.

Pero tanto detalle en buscar a actores parecidos a sus contrapartes originales implicó quizás la pérdida de agudeza visual en el rodaje donde en una escena, como si fuera parte central de la trama, un ratón pasa corriendo delante de la cámara.

Outstanding Guest Actor In A Drama Series? https://t.co/4AFLwCMCSi — The Crown (@TheCrownNetflix) November 15, 2020

No se trata de un spoiler. El ratón se lleva casi un minuto de protagonismo en el capítulo tres, el anterior al casamiento de Diana y Carlos. No es un ratón que luego se convertirá en un personaje mágico, sino que es un simple roedor que cruza una habitación frente a la Reina Madre y ella no se inmuta. ¿Será que es frecuente la presencia de estos desagradables animales en los palacios?

Valiente la actriz que interpreta a la Reina Madre, aparece sentada en un sillón cuando un ratón pasa frente a ella por el piso y las opciones son: o no lo ve o no les tiene pánico y asco. En principio, la cuenta de Twitter del programa aclaró el asunto con un mensaje con el fotograma del ratón acompañado con un texto que dice: "¿Actor invitado destacado en una serie dramática?