Estos son los regalos no queremos recibir en San Valentín

Todas hemos tenido malas experiencias con los regalos y sinceramente no queremos que eso suceda justamente el día de San Valentín. Por eso hemos decidido compartirles una lista, honesta, de qué no queremos recibir el día de los enamorados.

1. Un gel de ducha: Quizás las intenciones no sean malas y él se haya esmerado para elegir tu fragancia preferida. Sin embargo, ese es un regalo para hacerle a tu tía abuela (cuando no sabes qué regalarle).

2. Algo para la casa: Es un día para agasajar a la pareja, no para regalarle algo para la casa así que a esmerarse.

3. Compartir con la suegra: Sí, probablemente pensás que tu mamá es genial y quizás lo sea, pero compartir la noche del año dedicada al amor de pareja es un no rotundo. Así que sacate con peine fino ese plan que incluía a terceros.

4. Tratamientos estéticos: No queremos que nuestra pareja nos regale un tratamiento estético, por más autoestima alta que tengamos, este mensaje parece decir: “Deberías mejorar tu físico” y eso no nos gusta nada.



5. Lo mismo de siempre: Creatividad. Internet, Eme y seguro el contacto en tu celular de alguna amiga. Podés conseguir ideas de regalos originales y no necesariamente caros para hacerle a tu pareja y demostrarle cuanto la amás.