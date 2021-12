Estos son los dos lugares donde no se permitió filmar escenas de la quinta temporada de The Crown

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

The Crown es una de las series más populares de Netflix en la actualidad, pero narrar la vida secreta de la corona británica no es una tarea sencilla y, al igual que en la política, hay que negociar constantemente.

A todo esto, hay que sumar un condimento extra: la quinta entrega cuenta nada menos que la separación del príncipe Carlos y Lady Di. Las negativas fueron mayores y las prohibiciones, más duras. De esta manera, la producción tuvo prohibida la entrada a dos emblemáticos edificios, protagonistas centrales de esta historia.

A lo largo de estas cuatro temporadas, Netflix tuvo que arreglárselas para representar las residencias de Buckingham, Windsow, Balmoral y Sandirgham, como así también la abadía de Westminster, tras la negativa de la familia real de que se filmara en esos lugares.

Pero ahora se suman dos edificios más que no estarán en la nueva entrega y que deberán ser representados con copias de lo más similares.

Althorp House



La finca fue, nada más ni nada menos, que el hogar de Lady Di en su infancia y el lugar donde está enterrada. Hace más de cinco siglos pertenece a la familia Spencer y es el lugar que guarda los secretos y recuerdos de la vida de Diana.



Actualmente es propiedad de Charles Spencer, hermano de la difunta princesa, y si bien suele abrir sus puertas y algunos sectores para visitas turísticas, se negó rotundamente a que Netflix ingrese sus cámaras a la propiedad. ¿El motivo? Según sus propias palabras, no está de acuerdo sobre cómo la serie cuenta la historia de Lady Di y él siente que tiene que “honrar su memoria”.

Eton College



La emblemática institución albergó a todo tipo de figuras de distintos ámbitos. Hugh Laurie, Tom Hiddleston, Boris Johnson y el ex Primer Ministro del Reino Unido David Cameron son apenas algunas de las personalidades que recorrieron esas aulas.



El príncipe William-junto a Harry- estudiaban en el Eton College por los años de la separación y los guionistas tienen pensado un apartado en la historia para mostrar la repercusión de esa noticia en la vida privada de cada miembro de la realeza.



Sin embargo, las personas detrás de esta exclusiva institución se negaron rotundamente a prestar sus instalaciones para la grabación. “No queremos tener nada que ver con The Crown”, comentaron en off con medios locales.



Pero para esta locación, la producción ya preparó un atrevido plan B. La filmación será en el Winchester College, en Hampshire, que es considerado el “histórico rival” del Eton.