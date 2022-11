¿Qué son las horas espejo y qué significa cada una de ellas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muchas personas creen que las horas espejo tienen un mensaje significativo del universo y los ángeles que te quieren dar a conocer algo o bien tranquilizarte por aquello que has estado preocupado.

Estas son todas aquellas que se repiten después de los dos puntos que marca tu reloj, por ejemplo: 11:11, 13:13: 18:18, 20:20. Entonces, tenemos 24 oportunidades al día para comunicarnos con los ángeles o bien escuchar el mensaje que nos dan, según El Heraldo.

Pues desde las 00:00 horas hasta las 23:23 horas del día podrás tener contacto con tus ángeles. Así que si estás atravesando por algún momento difícil en tu vida, solo deberás estar atento a tu reloj y poner vital atención en la hora que marque pues si las manecillas apuntan hacia el mismo número seguramente la respuesta que buscas está ahí.

Significado de las horas espejo

De acuerdo con el portal EnPareja el significado de las horas espejos son los siguientes:



00:00 Es hora de regresar al punto donde aquello que te perturba comenzó, es un renacer.



01:01 Significa que alguien está enamorado de ti, hay alguien que te ama, pon atención a tu alrededor el amor está más cerca de lo que crees.



02:02 Trabaja en ti mismo, incluso alguien puede estarte ocultando algo y ese número te lo recuerda.



03:03 Sientes desconfianza de quien te rodea, alguien está hablando mal de ti.



04:04 Es hora del cambio tanto en lo interior como en lo exterior, mantente al pendiente de tu salud.



05:05 Hoy un amor cerca de ti, que te conoce muy bien, pero por quien debes mantenerte firme.



06:06 Eres indispensable para esa persona, pero también es momento de hacer las paces contigo, es momento de ver por ti y sentir amor propio.



07:07 Es una confirmación positiva de los ángeles, ese deseo que traes en mente se hará realidad.



08:08 No confíes de todo lo que pasa a tu alrededor, hay que hacer las cosas con cautela y triunfarás.



09:09 Das mucho a quienes te rodean es bueno tomar tiempo para ti.



10:10 Le atraes a alguien por tu manera de ser, asimismo representa este número el fin de un ciclo cambia de ambiente te ayudará.



11:11 Tiene que ver con el deseo de un respiro quizá pases por un periodo de estrés.



12:12 Una hora ideal para alzar la voz y pedir un deseo.



13:13 Los ángeles señalan que debes hacer un cambio, aquellos sueños que anhelas están por cumplirse.



14:14 Alejarte de las cosas inútiles que te rodean, estas frustrado es una señal de cambiar.



15:15 Tu ex se acuerda de ti, asimismo es un momento de pasión y estás por tener una gran historia.



16:16 A veces se puede destruir para reconstruir, saca lo malo que llevas dentro.



17:17 Problemas de pareja, pero un momento también de renovación y sacar tu lado creativo.



18:18 Momento de preguntas sin respuesta se te atraviesan, pero en realidad en cuestiones de amor ya sabes la solución.



19:19 Se paciente, medita y habla con tu ángel o expresa esto que te atormenta.



20:20 Esa persona que amas también está pensado en ti.



21:21 Tu hora de éxito, cosas maravillosas están por suceder.



22:22 La llamada de una persona especial llegará todo lo que has hecho tendrá sentido.



23:23 Un viaje en puerta, tienes que seguir creyendo en ti, se independiente, pero aprende a escucha.