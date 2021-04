Son gemelas, las separaron al nacer y se encontraron tras 36 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos mujeres idénticas, nacidas en Corea del Sur pero adoptadas en Estados Unidos, se reencontraron 36 años después. Molly Sinert fue adoptada por una familia en Florida, mientras que Emily Bushnell, su gemela, creció en Filadelfia.



Las dos pasaron por todos los momentos habituales de la vida (graduaciones, matrimonio, hijos) sin saber que eran hermanas y, además, gemelas.



¿Cómo se conocieron?

A principios de este año, la hija de Bushnell, de 11 años, presionó a su madre para que averiguara más sobre su genética. ”Quería hacer la prueba de ADN porque fue adoptada. Quería saber si tenía más familia de su lado”, dijo Isabel, hija de Bushnell, a Good Morning America.

Sin embargo, Bushnell no se sentía cómoda con la realización de la prueba, así que dejó que su hija se la hiciera en su lugar. Cuando fueron a recibir los resultados, algo extraordinario pasó. Resulta que Sinert, por casualidades de la vida, se había realizado la prueba casi al mismo tiempo y, cuando le entregaron los resultados, le dijeron que alguien compartía el 49,96% del ADN con ella.

Le aseguraron que podía ser su hija, pero para ella no tenía sentido ya que “nunca había entrado en labor de parto”.

Cuando Sinert y Bushnell se pusieron en contacto para aclarar la situación descubrieron que eran idénticas. ”Inmediatamente se llenó un agujero en mi corazón. Aunque tengo una familia que me ama y me adora y fue absolutamente maravillosa, siempre hubo un sentimiento de desconexión. Descubrir que tenía una hermana gemela idéntica lo dejó todo muy claro. Todo tiene sentido”, agregó Bushnell.



Después de eso, las dos mujeres empezaron a conocerse mejor y hallaron curiosas similitudes entre ellas, como, por ejemplo, el vestido que utilizaron para la ceremonia respectiva de graduación. ”En nuestra foto de graduación del último año ambas llevábamos un vestido ‘strapless’ y nuestro cabello era exactamente el mismo”, dijo Bushnell. ”Me di cuenta de que este es probablemente uno de los muchos momentos gemelos que descubriremos”, puntualizó.



Luego de hablar por videollamada decidieron encontrarse en persona por primera vez para celebrar su cumpleaños número 36. ”Este es el momento más feliz de mi vida. Puedo decir honestamente eso. Me robaron los últimos 36 años de una vida que podría haber tenido con mi gemela. Pero, al mismo tiempo, estoy muy agradecida y emocionada por lo que me espera”, afirmó Bushnell.



De acuerdo con Good Morning America, no hay una claridad acerca de por qué se separaron, por lo tanto, las dos piensan viajar a Corea del Sur en un futuro próximo para averiguar más sobre su linaje familiar.