Estas son las cosas que no deben faltar en tu cartera en la Noche de la Nostalgia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si te estás preparando para salir en esta Noche de la Nostalgia es importante que tengas en cuenta una serie de elementos que no deberían faltar en tu cartera.

Más de un año y medio después de empezada la pandemia, vamos a poder salir (protocolos mediante) y si perdiste la costumbre de que llevar siempre a mano te ayudamos a que no se te pase nada por alto.

1. Entrada a la fiesta. Parece obvio, pero entre tanto apronte, puede quedar sobre la mesa del living y te enterás que falta cuando estás en la puerta.

2. Documentos . Sí, la cédula de identidad es necesaria (y no es una frase de madres). Y si sos la conductora designada, también la libreta de conducir.

3. Celular cargado y apps de transporte descargadas : sí, así te comunicás con las personas que salís y pueden coordinar, pedir un taxi, etcétera.

4. Batería externa: Si sacás muchas fotos o usás mucho el teléfono probablemente su batería no dure toda la noche y si tomaste no debés manejar, así que asegurate de tener una batería extra para no quedar incomunicada y volver a casa tranquila.



5. Pañuelitos descartables: Nunca se sabe cuando se acabará el papel higiénico en el baño de una fiesta y los pañuelitos siempre son una solución.

6. Curitas. No faltan los zapatos traicioneros. No ocupan lugar y te salvan.



7. Accesorios para el pelo . Ondulines, pinzas o colitas. Empezás a bailar y la transpiración y el calor estropean cualquier look, considerá elementos para dominar tu cabello.



8. Analgésicos: Empezá por prevenir la resaca y cuando termine la noche tomá mucha agua y analgésicos. Además, no querrás que un dolor de cabeza te arruine la noche.



9. Chicles o pastillitas : Son un bien preciado en la noche, así que usalos con sabiduría. Nunca fallan y siempre faltan.



10. Tapabocas . Nunca está de más tener uno de repuesto, para vos o alguien que lo necesite.



11. Condones : Una mujer debe estar siempre preparada para lo que puede pasar en la noche y llevar un par de preservativos nunca está de más.

¿Qué más agregarías a este listado? ¿Un lápiz labial? Contanos.