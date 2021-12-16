¿Sin rencores? Isabel II enviará especial regalo de Navidad a los duques de Sussex

Realeza

La monarca del Reino Unido no quiere descuidar sus tradiciones y mandará un regalo de Navidad a los duques de Sussex y a sus hijos

el universal / gda Meghan Markle, el príncipe Harry y la reina Isabel. Foto: AFP

Las declaraciones de una amiga cercana de Camilla sobre que en el famoso pleito entre Kate Middleton y Meghan Markle días antes de la boda con Harry, la que hizo llorar a la otra fue Meghan por sus actitudes con el personal del palacio, volvieron a tensar las relaciones en la familia real británica.

Lo anterior contradice la versión de la mismísima duquesa de Sussex, quien, durante la entrevista que otorgó a la famosa presentadora Oprah Winfrey en marzo de este año, contó que Kate la hizo llorar por una discusión que tuvieron por los vestidos de las niñas del cortejo nupcial.

Con este tema sobre mesa, también se dio a conocer que el príncipe Harry y Meghan rechazaron la invitación de la reina Isabel II para unirse a la tradicional cena de Navidad que año tras año la monarca ofrece para su familia en Sandringham House, por lo que pasaran estas fiestas decembrinas en su casa de Santa Bárbara, California en Estados Unidos, su residencia desde hace más de un año que decidieron dejar sus puestos como integrantes senior de la familia real británica.

A pesar de eso, el experto en realeza, Neil Sean, aseguró en su canal de YouTube, que la reina Isabel quiere tener un detalle de acercamiento con su nieto, su nuera y sus dos bisnietos, por lo que, de acuerdo a las tradicionales de la monarca de 95 años, sí enviará un regalo muy especial hasta California, debido a que el intercambio de obsequios, es una de las partes que más disfrutan los royals.

De acuerdo con la información de Neil, la reina no pretende ser infantil y sí quiere ser amable con el príncipe Harry y Meghan Markle. Por otro lado, también aseguró que es muy posible que los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton también manden un presente hasta los Estados Unidos, en particular a Archie Harrison y Lilibet Diana, lo dos hijos que hasta el momento han procreado los duques de Sussex, ya que para ellos es una tradición dar regalos a los niños de la familia.

Cabe destacar que no será la primera Navidad que Harry y Meghan pasen lejos de la familia real, en diciembre de 2020, la monarca mandó una máquina para hacer waffles a Archie luego de que esta les preguntara, que creían ellos que le gustaría recibir de regalo a su bisnieto.