Simone Biles se comprometió con Jonathan Owens y así lo mostró en las redes

Al asumir públicamente sus problemas de salud mental, Simone Biles revolucionó al mundo en Tokyo 2020. Quizás, por eso, la revista Times la eligió como una de las 100 personas más influyentes del año en el que empezó la pandemia.

En 2021 además, denunció ante el Senado de su país al FBI por negligencia en el caso contra Larry Nassar, el exmédico de la selección nacional de gimnasia artística que en 2018 fue condenado a 175 años de prisión por abusar sexualmente de más de 150 deportistas.

Sin embargo, no son todas sombras en la vida de la joven norteamericana. Este martes, anunció su compromiso con Jonathan Owens, jugador de fútbol americano y su novio desde hace dos años.

“El sí más fácil”, tituló Biles la publicación en Instagram con la que comunicó la feliz noticia. Al texto, le agregó una serie de fotos del momento en que Owens le propuso matrimonio. Además, dijo: “No puedo esperar a pasar toda mi vida contigo, sos todo lo que soñé y más. Casémonos, fiancé”.

Owens, jugador del Houston Texans de la NFL, también compartió la novedad con sus seguidores y publicó las mismas imágenes. En su mensaje, se refirió puntualmente a quienes lo ayudaron a montar la escena y diseñar el costoso anillo: “Esta mañana me levanté con una prometida. Le agradezco a mi amigos por ayudarme a preparar todo, realmente Simone no tenía idea lo que se venía”.

La relación entre los deportistas comenzó en marzo de 2020, justo antes del comienzo de la inicio de la cuarentena en Estados Unidos. El vínculo se gestó, primeramente, en Instagram, donde Biles admitió que lo contactó. “Lo vi y dije, ‘Oh, es muy lindo’, así que lo saludé... y luego vi que estaba en el área de Houston, así que comenzamos a conversar un poco, y luego salimos”, dijo la gimnasta de 24 años en diálogo con Wall Street Journal.

Al mismo tiempo, explicó que el aislamiento forjó su noviazgo: “Lo usamos para conocernos, conocernos de verdad. Creó nuestro vínculo y lo hizo más fuerte. Estoy tan agradecida”.



Por su parte, Owens reconoció que pese a que ella es una de las deportistas más reconocidas de su país, él no lo sabía. “Cuando le dije eso, fue una de las cosas que le gustaron”, le dijo a Texas Monthly en una entrevista. Indudablemente enamorado, agregó: “Esta fue una pareja hecha en el cielo. No hay mejor persona para mí. Ella me ama, es tan cariñosa. Me encanta eso. Y es simplemente embriagador ver cuánto trabajo pone en todo”.



La alianza es un diamante ovalado de tres quilates y rodeado de piedras pequeñas, según explicó el diseñador ZoFrost en conversación con Daily News. De acuerdo con este diseñador, Jonathan eligió la pieza “a mano” y quería agregarle “un toque especial agregando un halo alrededor”.



Para concluir esta historia, hay que decir que la propuesta de Owens fue el 14 de febrero, día de los enamorados en Estados Unidos y otros países del mundo. Una historia de ensueño.