¿Siempre sobra comida? Con estos consejos no desperdiciarás alimentos

Durante las fiestas se tiende a preparar diversos platos para compartir con los seres queridos. Sin embargo, la mayoría de la comida termina dañándose por no saber almacenarlos y refrigerarlos correctamente. Te presentamos varios consejos para que no vuelvas a desperdiciar alimentos . ¡Toma nota!

Planificá tu menú

Antes de ir de compras elaborá una lista con todos los ingredientes que te falten en tu cocina, también debés tener en cuenta cuántos invitados irán, así calcularás cuánto necesitas para que no falte ni sobre.

Hacé compras calculadas

Uno de los principales errores al ir al supermercado es acudir a último momento o, peor aún, sin una lista de compra. Procurá no llevarte alimentos que no necesitas, también debés calcular cuánto precisas dependiendo de tus invitados.



Serví porciones pequeñas

Al momento de servir a tus invitados procurá hacerlo en porciones pequeñas, si alguien quiere más simplemente deben repetir. En cambio si sirves mucho podrán dejar restos que terminarán en la basura.



Aprovechá las sobras

Es muy común que en las fiestas sobre mucha comida, podés sacarle provecho comiéndolas en los siguientes días. Pero si ya estás aburrida de ellas empezá a inventar recetas nuevas o incluso buscalas en internet.



Refrigerá las conservas

Para que la comida no se dañe es importante almacenarla correctamente, para ello se tiene que colocar dentro de recipientes herméticos etiquetados para saber diferenciarlos. Guárdalos en el congelador y cuando lo necesites asegurate de sacarlos 12 horas antes y dejarlo en la heladera para que se descongele.