Series, películas y programas para comprender el drama de la realeza inglesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La familia real británica está desde hace algunas semanas en el ojo público a causa de los diferentes dramas que enfrentó: la internación del príncipe Felipe de 99 años; la salida definitiva de los duques de Sussex como miembros activos de la realeza y su posterior entrevista con Oprah Winfrey.

El drama despertó aún más curiosidad en la historia de la monarquía británica y para los interesados existen diferentes formas de comprender qué es lo que está sucediendo en el Palacio de Buckingham.

A continuación una guía para respasar la historia de los Windsor.

The royal house of Windsor (2017)

Se trata de una serie documental que explora la historia de la familia real desde su llegada al trono a través de Jorge V en 1910 (tras la muerte de la Reina Victoria), hasta el presente con la reina Isabel II como la gran matriarca. La producción explora a través de los archivos los hechos que sacudieron al siglo XX y principios del XXI al Reino Unido.

The Crown (2016-presente)

La serie de Netflix brinda una visión más novelada y ficticia de la vida de la familia Windsor, sobre todo a partir de la precipitada llegada al poder de Isabel II tras la muerte de su padre el rey Jorge VI.

Si bien algunos datos difieren un poco de los hechos históricos es un buen repaso, desde la ficción de la historia de la familia real británica.

Diana (2013)

Se trata de una película de ficción en la que se repasan los últimos dos años en la vida de Lady Di, interpretada por Naomi Watts.

LA producción muestra la relación que mantuvo con el cirujano paquistaní Hasnat Khan y el empresario egipcio Dodi Al Fayed.

The queen (2009)

Se trata de una ficción histórica en la que Helen Mirren interpreta a la Reina Isabel y repasa cómo se trato puertas adentro la muerte de la princesa Diana.



La producción deja al descubierto lass diferencias que la reina, el príncipe Carlos y el entonces primer ministro, Tony Blair, tuvieron respecto a cómo tratar la muerte de la princesa.

The story of Diana (2017)

Se trata de una serie documental realizada desde Estados Unidos por la revista People y que tiene como principal figura al Conde de Spencer, hermano de Lady Diana.

A través de diversos testimonios la mini serie documental (dos capítulos) repasa la historia de la princesa de Gales y su trágica muerte en 1997,

Diana in her own words (2017)

Se trata de una película hecha basándose en las cintas que la princesa de Gales envió al biógrafo Andrew Morton para que escribiera su historia a principios de los 90.

La película estrenada por National Geographic al cumplirse 20 años de la muerte de la princesa incluye la historia narrada por ella misma.

Meghan y Harry junto a Oprah (2021)

La entrevista de los duques de Sussex emitida el 7 de marzo de 2021 fue como una bomba para la familia real británica. Acusaciones de discriminación, racismo y falta de apoyo aparecieron por parte de Meghan Markle y el príncipe Harry.