Serie de la semana: The Last Kingdom

The Last Kingdom, la serie que sigue los pasos de Uthred de Bebbanburg, un sajón criado por vikingos en el Reino Unido, llegó a su final con una quinta temporada cargada de emoción en Netflix.

La producción, protagonizada por Alexander Dreymon, se basa en los libros "The Saxon Stories” de Bernard Cornwell. Uthred es un noble sajón de Bebbanburg, sin embargo luego de un ataque a la fortaleza fue criado por vikingos y adoptó sus costumbres. Su historia está dividida por esa doble identidad.

Uthred verá el sueño de Alfred, rey de Wessex, de unir los reinos en uno solo: Inglaterra. Sin embargo, estará siempre dividido por las lealtades y las batallas.



The Last Kingdom tiene 8,5 de puntaje en IMDB y aunquee llegó a su fin, la histora de Uthred se cerrará en la película “Seven Kings Must Die”.