Serie de la semana: Ratched

Un excelente vestuario y una cinematografía con mucho impacto artístico son lo más impactante de la última serie de Netflix, Ratched, creada por Ryan Murphy (a quien ya vimos en Hollywood).

La serie de ocho capítulos tiene un puntaje de 7,5 en IMDB y no ha sido muy bien recibida por el público. Se trata de la historia del personaje de Mildred Ratched, la enfermera de la película One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975).

Con Sarah Paulson en el papel de la siniestra enfermera, la producción repasa temas de violencia, diversidad sexual y parafilia, al mismo tiempo que plantea situaciones inverosímiles.