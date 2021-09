Serie de la semana: Looking for Alaska

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hay un autor que sabe cómo mezclar adolescentes y drama ese es John Green. Looking for Alaska (o Buscando a Alaska) es uno de sus libros más populares junto a Ciudades de Papel y Bajo la misma estrella. Las dos últimas fueron adaptadas a cine, mientras que Looking for Alaska es una de las últimas producciones hechas para la plataforma de streaming HBO Max.

La serie sigue la historia de Miles, un joven que en plena crisis adolescente decide estudiar en un internado donde conocerá a un nuevo grupo de jóvenes.

Miles, o "Pudge", conoce también a Alaska una chica que continuamente lo desafía y de quien se enamorará perdidamente. Sin embargo, esta historia tiene una importante cuota de drama y las cosas saldrán de forma inesperada.

La serie de ocho capítulos se estrenó originalmente en Hulu y en Uruguay puede verse a través de HBO Max. En IMDB tiene una puntuación de 8,1.