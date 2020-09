Serie de la semana: Katy Keene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer spin off de Riverdale, Katy Keene, se vio en Uruguay a través de HBO GO. Si bien la serie fue cancelada de cara a su segunda temporada, es divertida, fresca y glamourosa.

Lejos del personaje que la llevó al estrellato, como Aria Montgomery en Pretty Little Liars, Lucy Hale volvió a protagonizar una serie para dar vida a Katy Keene. Los creadores de Riverdale centraron el spin off en Katy, una neoyorkina que recibe en su apartamento a Josie Mcoy, la ex novia de Archie Andrews de Riverdale, que se muda a Nueva York a perseguir sus sueños musicales.

La historia de Katy Keene tiene una mirada sobre diversidad de género, racial, identidad sexual, entre otros.

La serie tiene 13 capítulos y fue cancelada tras una temporada.