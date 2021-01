Serie de la semana: Chilling adventures of Sabrina, parte 4

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 31 de diciembre, Netflix estrenó la cuarta y última parte de la serie The Chilling Adventures of Sabrina. La historia de la bruja adolescente, interpretada por Kiernan Shipka, no tuvo nada que ver con la comedia de los ’90, pero sí incluyó algunos guiños a la trama original.

La parte 4, es el cierre de la historia de Sabrina, Harvey, Ross, Theo, Ambrose, Nick, Prudence, las tías Hilda y Zelda y el resto de los personajes. A lo largo de las cuatro partes vimos a Sabrina pasar de ser una adolescente común a una bruja hecha y derecha, con ideales feministas y dispuesta a convertirse en la gran heroína de la historia.

¡Alerta de spoiler!

La parte 4 nos encuentra con dos Sabrinas: Spellman (la bruja) y Morningstar (reina del infierno), el mundo de ambas se ve amenazado y tendrán que encontrar la solución para salvar la vida de sus seres amados. Además, esta temporada incluye la participación especial de las tías Hilda y Zelda de la serie de los ’90 y el famoso gato Salem parlante y su obsesión con dominar el mundo.