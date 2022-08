Selena Gomez se viraliza por video en TikTok donde celebra las panzas al natural 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Selena Gomez se está llevando todos los aplausos de sus fans por una publicación en TikTok en la que reivindica al cuerpo humano real, lejos de la perfección y los estereotipos.

La cantante de 30 años aparece descansando en bikini, cuando una voz le pide que "meta la panza", a lo que Gomez responde: "¡No meteré ninguna mierda, porque las barrigas reales están de vuelta!".

Seguidores de la artista comentan el material que ya suma más de dos millones de "me gusta". "La mujer más perfecta del mundo". "Selena tiene tanta luz". "Nunca sigo a celebridades en TT porque no quiero estropear mi algoritmo jajaja. Tú has sido mi única excepción a eso".

Recientemente la intérprete de "Ice cream" también fascinó a sus casi 43 millones de seguidores cuando compartió un video de su rutina matutina antes del maquillaje.

Selena cumplió 30 años hace unos días, fue diagnosticada con lupus en 2014, la enfermedad autoinmune trajo consigo ataques de pánico, trastorno de ansiedad y un cuadro severo de depresión. En 2017, se sometió a un trasplante de riñón por los daños que le había provocado tener lupus y la donante fue su entonces amiga, Francia Raisa.

En 2020 habló abiertamente de su salud mental, contó en un programa con Miley Cyrus que era bipolar.

"Luego de años de atravesar diferentes cosas, supe que era bipolar”, dijo. “Cuando tuve esa información, recibí la ayuda necesaria. No me asusté cuando lo supe".