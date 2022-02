San Valentín: las mejores frases para decir en el Día de los Enamorados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La celebración del día de los enamorados, que en buena parte del mundo occidental se origina en el recuerdo a San Valentín de Roma, es un momento especial para dedicar a la persona amada una cita o un pensamiento célebre acorde a esta fecha.

Así, el amor es un tema universal y recurrente en escritores, poetas, filósofos y artistas a lo largo de la historia. El lunes 14 será una buena ocasión para recordar algunas de sus frases más representativas.

Las mejores frases para el Día de los Enamorados:



“En tu ser me prolongo” - Alfonsina Storni, poeta.



“¡Un beso! ¡Ah! ¡Otro! Sean ellos los combates más mortíferos de nuestros corazones” - William Shakespeare, dramaturgo.



“El amor cuando está es como el agua que sale atropellándose en la boca del manantial, y no puede pensar el día entero si llegará o no al mar” - Sara Gallardo, escritora.



“Ah nuestra intimidad/es tan inmensa/ que la muerte la esconde/ en su vacío” Mario Benedetti, poeta y escritor.



“Pensó: Ya no la quiero. Pensó: y ella, ¿me querrá?” Juan Forn, escritor.



“Y no creáis que podéis dirigir el curso del amor; porque el amor, si os encuentra dignos, dirige vuestro curso” - Khalil Gibran, poeta.



“¡Yo soy nadie! ¿Tú quien eres?/¿Eres tú -Nadie- también?/¿Entonces somos dos?/¡Pues nunca lo digamos o lo pregonarían!” Emily Dickinson, poeta.



“Que la gente que no conoce un amor feliz afirme que no existe un amor feliz en ningún sitio. Con esa creencia les será más llevadero vivir, y también morir” - Wisława Szymborska, poeta



“Existe entre nosotros algo mejor que un amor: una complicidad” - Marguerite Yourcenar, escritora y poeta



“Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta” - Sam Keen, filósofo.



“Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección” - Antoine de Saint-Exupéry, escritor.



“Ven y siéntate conmigo, Lidia, a orillas del río. Contemplemos con sosiego su curso y aprendamos que la vida pasa, y no tenemos enlazadas nuestras manos (Enlacémoslas)” - Fernando Pessoa, poeta.



“Cuando éramos extraños, te miraba desde lejos; cuando fuimos amantes, te amé con todo mi corazón” - Neil Young, músico



“Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender” - Françoise Sagan, escritora.



“¿Cómo te amo? Déjame contarte las maneras. Te amo con la profundidad, la anchura y la altura que mi alma puede alcanzar” - Elizabeth Barrett Browing, poetisa.



“El amor vive más de lo que da que de lo que recibe” - Concepción Arenal, socióloga.



“El corazón tiene un corazón por sí mismo” - Morrisey, músico.



“Llevo tu corazón conmigo, lo llevo en mi corazón” - E.E. Cummings



“Y, al final, el amor que tomas es igual al amor que das” - Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon.