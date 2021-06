Salma Hayek le confesó a Jada Pinkett Smith que sus senos aumentaron en la menopausia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz Salma Hayek tuvo una amena e interesante conversación con Jada Pinkett Smith para su programa "Red Table Talk", al que también acudieron Willow Smith (hija de Jada) y Adriene Banfield-Jones. La también empresaria habló de su hija Valentina Paloma, a quien tuvo con el francés François-Henri Pinault, y de un tema poco abordado por las celebridades: la menopausia.

Salma está buscando modificar el discurso de los cambios hormonales naturales en la mujer y por esa razón, se animó a crear su personaje en la cinta "Hitman's Wife's Bodyguard". "Fue concebida como una niña de unos 40 años, pero la verdad es que dije, '¿por qué?' y dije 'hagamos que sea una mujer de 50 años y creo que deberíamos hacerlo sobre que ella tenga que hacer toda esta acción mientras atraviesa la menopausia", señaló Hayek.

"Es un mensaje muy importante porque lo que estamos diciendo es que no hay fecha de vencimiento para las mujeres, eso tiene que desaparecer porque puedes patear traseros a cualquier edad, puedes defenderte a cualquier edad. Tenemos derecho a ser amados por lo que somos, en el lugar en el que estamos. No estamos aquí solo para hacer bebés, no solo estamos aquí para cuidar al hombre, no solo estamos aquí para servir a todos los que nos rodean", sentenció.

Y mientras la charla continuaba, Salma Hayek, quien produjo y protagonizó la película "Frida", reveló que tenía 40 años cuando comenzó a sentir los síntomas de la menopausia y que sus senos comenzaron a crecer.

"Te diré lo que no preguntaron: '¿Están creciendo sus senos?'. Hay algunas mujeres cuando llegan a la menopausia vuelven a crecer y yo soy una de esas mujeres", comentó y provocó el asombro entre el resto de las mujeres.

"Sí, los senos crecen mucho. A algunas mujeres se les hacen más pequeños pero hay mujeres que cuando aumentan de peso, les crecen los pechos", dijo Salma. "Hay gente que dice que tuve un aumento de senos y no los culpo, mis senos eran más chicos, pero ellos fueron creciendo varias tallas".

La actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, reveló que debido al ininterrumpido crecimiento de su pecho comenzó a tener dolor de espalda y a sentir que se sofocaba. "Yo voy a cumplir 50 este año y a lo mejor por eso me la paso llorando", comentó la esposa de Will Smith.