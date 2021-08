Ruptura en la familia real: la reina Isabel II y el príncipe Carlos se enfrentan por Andrés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reina Isabel II y su hijo mayor, el príncipe Carlos, están enfrentados por culpa de los escándalos de tono sexual del príncipe Andrés. El hijo preferido de la reina fue demandado en un tribunal de Nueva York y pesa sobre él la acusación de abuso sexual de menores.



Mientras el príncipe Carlos está decidido a limpiar la monarquía de personajes que solo traen problemas, entre ellos su hermano, la reina Isabel II está empeñada en defender a Andrés. De acuerdo con "The Times", Carlos no ve a su hermano de regreso en la vida pública.

Por ello, mientras el acusado de abuso sexual corrió a los brazos de su mamá, acompañado de Sarah Ferguson, su incondicional exesposa, al castillo de Balmoral, "Tatler" informó que Carlos se acaba de sumar para debatir la presencia de Andrés en la monarquía, y no llegó solo, sino con Camilla Parker.

También se sabe que el príncipe William, quien es el segundo en ocupar el trono después de su papá rechaza totalmente el escándalo de su tío.

"The Telegraph" reportó que un asistente legal cree que el príncipe Andrés no asistirá al jubileo de plata de la reina Isabel II y que, además, podría ser despojado de sus títulos militares honorables. "No podrá participar en Trooping the Color el próximo año si el escándalo de Epstein todavía se cierne sobre él, y nadie puede ver que esto desaparecerá pronto. Tendrá que ser reemplazado. ¿Cómo es posible que conserve sus títulos militares?".

"Tatler" también compartió lo que una fuente real confió a "Mirror": "(Andrés) Fue convocado a Balmoral, no hay duda al respecto. El duque está enzarzado en conversaciones, tanto con la reina como con sus asesores, lo que incluye a su exesposa, quien es justo decir que es su confidente más cercano... Todos saben que el tiempo corre y que se está causando toda la vergüenza adicional, pero después de este último turno, está luchando para salvar la última migaja de su reputación".