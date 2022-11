"Rímel": ¿qué significa el código que usan las mujeres en las redes sociales?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "código rímel" es una una frase que se ha popularizado en las redes sociales y que al parecer va más allá del insumo cosmético que usan las mujeres.

Se trata de una nueva analogía que ganó gran popularidad y se viralizó, causando gran asombro en los hombres, quienes de a poco entendieron la indirecta.

Todo nace a partir de un comentario que realizó en su cuenta de Twitter la actriz colombiana Lina Tejeiro. Allí la actriz, al parecer, le mandó un mensaje a su expareja, el cantante antioqueño Juan Duque.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, dijo la actriz en una clara indirecta al cantante quien inmediatamente respondió a la actriz cambiándose su nombre en Twiter por Rímel Albeiro.

Pero esta no sería la primera vez que se usa el código rímel, es decir comparar a un hombre con este producto cosmético en las redes sociales.

Todo habría iniciado en un TikTok publicado por Sofi Espinoza, quien publicó un poema el pasado 28 de octubre en el que hablaba del rímel para referirse a un amor.

“Dicen que cuando el rímel se pone seco y raro hay que tirarlo. ¿Pero, cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo. Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro...”, dice el poema.

A partir de ahí, la referencia del producto cosmetológico y los hombres se ha popularizado en TikTok y Twitter, a la que muchos han llamado “código rímel”.