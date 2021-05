La reina Isabel II no revela cuál es su comida favorita y este es el por qué

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En sus 95 años de vida, la reina ha asistido a numerosísimos banquetes en todo el mundo y ha degustado diferentes y exóticos sabores culinarios, pero cuando se trata de su plato favorito la monarca prefirió mantenerlo en secreto desde siempre.

Isabel tiene una muy buena razón para no develar aquello que le encanta comer. Un miembro de la realeza explicó el motivo: si lo dijera, le servirían siempre lo mismo en todos los lugares a los que va (o a los que iba).

Según lo informado por el diario The Express, Gordon Rayner, excorresponsal real de The Telegraph que ha cubierto más de veinte giras reales, dijo que había descubierto este hecho a través de un miembro del personal real. “Como me dijo uno de sus empleados: ‘Si ella dijera que tiene una comida favorita, nunca le servirían otra cosa’”, aseveró Rayner.

De todas maneras, si bien hay ciertos platos que pueden mantenerse en secreto, hay otros que se sabe que le fascinan como una torta elaborada con galletitas de chocolate. El exchef del Palacio de Buckingham, Darren McGrady, supo hablar sobre esta torta: “Es el único postre que la reina repite una y otra vez cada día hasta que se acaba”, dijo al sitio web de repostería RecipePlus.