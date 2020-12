Regalos de Navidad que un niño nunca olvidará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algo para usar (ropa, accesorios o zapatos), algo para leer, algo que realmente necesite y algo que realmente deseen; esas son las cuatro premisas que debes seguir al buscar el regalo perfecto para tu hijo. Recordá que la Navidad está cada vez más cerca y aunque los pedidos de tus hijos aumenten, es necesario poner límites.

Especialistas mencionan que los niños reciben demasiados juguetes para Navidad, los cuales muchas veces no necesitan y que además dejarán tirados a las pocas semanas.

Antes de comprar debes preguntarte: ¿realmente valorarán este regalo? o ¿lo disfrutará por un largo tiempo? Si la respuesta es no, seguramente deberás dejarlo e ir por uno que sí cumpla con las expectativas.

Muchos padres comentan lo difícil que es decirle que no a un hijo; no obstante, el deber es hacer que valoren cada elemento.



Si los niños están inmersos en un mar de juguetes no son capaces de valorarlos y por eso al poco tiempo dejan de adorarlos.

Sus deseos

¿Pero por qué son tan importantes las premisas? No cabe duda que así vas a suplir cada uno de los deseos que el menor tiene en mente.



Según la revista Guía Infantil, la razón de seguir estos cuatro consejos es que poco a poco, ante tanto juguete, los niños pierden la ilusión. Y ante tanto estímulo, llega la apatía. Además, los padres deben recordar que la navidad no solo se basa en regalar juguetes, dado que a ellos también les interesan los villancicos, las luces y las reuniones familiares.

Premisas que no deben faltar

Algo para usar

En este punto puedes regalarle accesorios, ropa o zapatos.

Así, el niño comprenderá la importancia de estos elementos y seguramente los cuidará mucho.



Algo para leer

La literatura se vuelve sumamente esencial para cada niño, dado que es un elemento que puede hacer que su imaginación crezca. Además, procura regalar algo interesante, para que poco a poco crezca su amor por la lectura.



Algo que realmente necesite

Comprarle algo que necesite, como un perfume o un reloj, hará que valore sus necesidades. Recordá que previamente podés preguntar sobre qué cree que realmente lo necesita, si dice algo no acertado debes instruirlo.



Algo que realmente desee

Claro, no se pueden dejar de lado la ilusión navideña. En este punto te puedes lucir y así brindarle algo que te pidió por mucho tiempo.