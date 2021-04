Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Día de la Madre se celebrará el 9 de mayo y es momento de pensar en cómo celebrar a nuestras mamás. ¿Qué regalo no falla para agasajar a mamá? fue la interrogante que recibieron seis empresarias uruguayas que comparten sus consejos en esta nota. Quizá sus respuestas inviten a pensar qué hacer y qué obsequio elegir para esa fecha.

“El regalo ideal para una mamá son las flores, expresan emociones tales como el amor, el cariño y además van cargadas de connotaciones positivas”, contestó Helena Betolaza.



Para la directora de Savia, marca de diseño de autor, las flores son perfectas, lindas, naturales y están siempre presentes en los momentos más especiales de nuestras vidas. “Creo que lo más importante es que hace feliz a las mamás que las reciben y también pueden ir complementadas de algún otro regalito”, remarcó la ejecutiva.

En la misma línea contestó Caro Criado, directora de la tienda que lleva su nombre y mamá de Ramón e Ignacia.



“El mejor regalo que me hicieron llegó el año pasado. En plena pandemia, me despertaron con un desayuno y muchas rosas”, rememoró la diseñadora que se confesó fanática de estas flores.



A la hora de recomendar una compra, Criado indicó un artículo de su propia colección: “Un regalo que no falla es una bota Irena, de cuero negro. Es un calzado 100% de fabricación nacional, hecho en nuestros talleres y que sirve para ir a trabajar, salir o estar cómoda en casa, seguro es un regalo que no falla”.

A su turno Inés Arrosa, directora de Margara Shaw, señaló que a la hora de agasajar a su propia madre no busca solo un obsequio, sino que (Margara Shaw) viva una experiencia.



“Antes de comprarlo, lo pienso bien, veo qué le hace falta, si voy por una prenda imagino qué color le queda mejor, etcétera. Además, siempre me gusta acompañar el regalo en sí con una sorpresa”, puntualizó. Este año, basándose en su propia experiencia, su tienda concretó una alianza con la pastelera Sofía Sant’anna y sus clientas podrán recibir sus obsequios con un rico desayuno.

Pensar qué disfruta cada mamá es la pregunta que recomienda hacerse Janine Kopel. La directora de Mis Petates, está convencida que es necesario tomarse el tiempo para analizar qué disfruta cada madre. “En mi caso, elijo algo de cuidado personal o algún accesorio para el mate que es mi gran compañero y, por supuesto, muchos mimos y abrazos”, reveló.

Paulina Damiani, encargada de comunicación y diseñadora de Pecarí, también busca emocionar a su mamá y para ello no falla alguna cartita, un posteo con foto en redes sociales para homenajearla o muchos mimos que incluyen un plan para pasar en familia y compartir el día juntas. “Quiero que sepa lo importante que es para mí y cuánto la quiero”, confesó quien ha logrado emocionar a su madre hasta las lágrimas. A la hora de elegir un regalo, Paulina no duda: elige la campera Borrego Siberia, un abrigo confeccionado 100% en cueto ovino. “Esta campera me parece clásica y canchera, es muy usable y combinable para el invierno”, explicó.

Estela Jinchuk, directora de la óptica que lleva su nombre, es fanática de los lentes y aseguró que un lindo par de anteojos, ya sean de sol o receta, son siempre el regalo infalible.



“Los lentes de sol se usan todo el año y son el accesorio más importante que usamos, ya que va en la cara, es lo primero que vemos cuando estamos con una persona. Lo mismo pasa con los lentes recetados”, enfatizó.



Según la empresaria, “se usa usar lentes y es divertido cambiarlos de acuerdo a la indumentaria”. “Las uruguayas estamos animándonos a usar colores más fuertes y diseños más jugados”, remarcó y puntualizó que en la elección es clave el asesoramiento para elegir las formas que van mejor con cada rostro.



“En Estela Jinchuk ofrecemos marcas exclusivas y mucha variedad, contamos con ocho sucursales y tienda online”, concluyó convencida de que es importante elegir el mejor regalo para mamá.

