La reacción de la hija de Gwyneth Paltrow ante una foto de su mamá desnuda

No importa que sea una de las actrices más reconocidas de la industria de Hollywood, ni que a los 48 años se mantenga tonificada de pies a cabeza: al igual que todas las madres, Gwyneth Paltrow no pudo evitar que su hija adolescente, Apple Martin, le llame la atención en público por una publicación que hizo en Instagram.



Para celebrar su cumpleaños, la estrella decidió subir a las redes sociales una foto posando desnuda en el jardín de su casa. "Solo con mi traje de nacimiento... gracias a todos por los saludos", escribió mencionando también una nueva crema de su propia marca que le permite "pensar que todavía puedo quitarme todo".



Con un poco de vergüenza, la joven de 16 años, fruto de la relación de la actriz con el músico Chris Martin, decidió dejarle un comentario público llamándole la atención. "MAMÁ", escribió en mayúsculas, dejando entrever el tono con el que escribió esta simple palabra. Lejos de echarse para atrás, Paltrow le respondió con tres emoticones de caritas riéndose.



Foto: Instagram

Apple, quien parece un calco de su madre, prefiere evitar las cámaras y opta por un perfil bajo. Sin embargo, tener padres famosos la obliga a estar en el ojo del huracán. Hace unos meses protagonizó una campaña de ropa junto a Gwyneth, sin embargo se negó a mostrar su rostro en las imágenes.



Como toda adolescente, no tiene problema en remarcarle a sus progenitores cuando están "haciendo el ridículo". "Si se me ocurre hacer algo medio raro en público, la cara de ella se convierte en una hoja de papel. Si digo algún chiste bobo o incluso si me pongo a bailar con la música de una tienda, ella me dice 'ma', y yo le digo 'Ok, lo entiendo'", explicó Paltrow hace un tiempo.



Hace un tiempo, durante una entrevista para el programa de Ellen DeGeneres, su papá contó cómo la hizo pasar un momento incómodo al ir a visitarla a su nuevo trabajo en una tienda de ropa. El músico decidió ir a comprar una remera para ver cómo se desempeñaba Apple y darle una sorpresa, pero la idea estuvo lejos de ser feliz para la adolescente: al verlo en la fila, se empezó a desesperar y a decirle con mímica que se fuera. "Cuando la vi hacer todas esas señas, rápidamente me moví a la fila de al lado, y ahí estaba yo, con una remera, temblando y asustado de mi propia hija", comentó entre risas el artista.

"No puedo creer estar escribiendo estas palabras pero... Felices 16, mi querida hija. Sos la luz de mi corazón, sos pura alegría. Sos increíblemente inteligente y tenés el mejor y más punzante sentido del humor. Pasé el mejor tiempo siendo tu mamá. Amo nuestras charlas nocturnas cuando escucho las cosas que pasan por tu mente. Trabajás duro para conseguir tus metas. Soy tan jodidamente afortunada de ser tu madre. Gracias por elegirme. Te adoro hasta la luna ida y vuelta", había escrito la actriz hace un tiempo para celebrar un nuevo aniversario de vida de su pequeña.