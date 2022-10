Una reacción alérgica la hizo repensar su postura sobre las cirugías plásticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sophie Heaslip (25) tenía los labios aumentados y fue al cirujano plástico para que le disolvieran el relleno del labio superior porque se le habían formado bultos. Su intención era volver a rellenarlos en un futuro próximo, sin embargo, tan pronto como terminó el procedimiento, sus labios se hincharon y su color desapareció.

Cuando llegó a su casa, la joven oriunda de Brentford, Londres, vio que tenía una ampolla negra al costado derecho de la boca y además notó algunos bultos más pequeños.

Inmediatamente le envió fotos a su médico con la esperanza de recibir algún consejo, pero no recibió respuesta hasta la mañana siguiente cuando el profesional solo le dijo que vigilara la hinchazón, que podía ser una reacción alérgica normal.

Foto: Reproducción

Durante los dos días siguientes, la boca de Sophie, se hinchó aún más y los bultos se movieron hacia el centro de sus labios. “Fui a un médico al que había ido antes la última vez que me operé los labios. Tenía bultos en mis labios por el relleno anterior. No hizo una prueba de parche ni nada, pero dijo que las personas podrían tener una reacción alérgica”, detalló.

Sufrió una reacción alérgica al disolvente del relleno con el que pretendía hacer que sus labios se vean más grandes. La extrema hinchazón dejó a Sophie incapaz de comer adecuadamente. Debió alimentarse a través de un sorbito. Además, todo el tiempo sintió hormigueo en los labios. “Me quedé preocupada, ¿se me va a caer el labio?,”, se preguntó.

“El médico me dijo que las ampollas son normales. No volveré con este hombre para más tratamientos. Me había operado los labios antes, pensé que sabía lo que hacía, pero claramente no”, detalló.

Como resultado de la reacción alérgica, le quedaron ampollas y costras que le dejaron la sensación de haber recibido un golpe en la cara. “Parece que mis labios se han vuelto más grandes y todo el relleno se ha movido hacia mi nariz, así que parecía un pato”, comentó.

Foto: Reproducción

“Mis labios todavía no han vuelto a la normalidad y están muy doloridos e hinchados, no puedo comer bien. Mi amigo me dio una crema antibiótica que creo ha ayudado. Si no tuviera eso, habrían empeorado. Siento mis labios magullados, como si me hubieran dado una trompada en la cara”, contó.

El incidente provocó que Sophie no quiera hacerse nada más en los labios. “Quiero que la gente lo piense dos veces antes de operarse los labios. Los rellenos están pasando de moda en este momento, por lo que muchas personas los están disolviendo. Solo quiero advertir que no se arriesguen, deberían dejarlos como están”.